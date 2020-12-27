Dünyanın En Çok Sökülüp Toplanan Porsche'si: Tam 78 Kez Parçalanmış!

Porsche'nin milyon dolarlık bu Carrera GT'si, 2004 yılından beri tam 78 kez tamamen sökülüp tekrar birleştirilmiş. Hatta dünyanın en çok sökülen aracı olması bile mümkün...