Dünyanın En Çok Sökülüp Toplanan Porsche'si: Tam 78 Kez Parçalanmış!

Her ne kadar Porsche çok sayıda üretmemiş olsa da, firmanın Carrera GT'sinin artık yaşlanmaya başladığı söylenebilir. Yine de bu araçlardan ABD yollarında yeterince bulunması, Porsche tarafından seçilmiş teknisyenlere aracın bakımının öğretilmesini gerekli kılıyor. Sonuçta 10 silindiri ve karbon monokok şasisi ile bu araç yoldaki diğer Porsche'lere benzemiyor.
Bu bakım eğitiminin verilmesi için bir kurbana ihtiyaç var ve o kurban, işte bu araç... Carrera GT'nin çok nadir ve pahalı olmasından dolayı, Porsche bile çok sayıda aracın eğitim malzemesi olarak bekletilmesini finansal açıdan uygun görmüyor. Bunun yerine firma, Kuzey Amerika pazarının tamamı için tek bir araca sahip ve bu araç, yılda üç veya dört kere, eğitim amacıyla tamamen sökülüp birleştiriliyor. Porsche'nin tahminine göre araç, 2004 yılından beri 78 kere parçalanarak tekrar birleştirildi.
Carrera GT sınıfının başında bulunan Porsche teknisyeni Bob Hamilton'un söylediğine göre araç 2004 yılında Atlanta'ya Lufthansa 747 kargo uçağı ile geldi. Daha sonra bu araç Phoenix Parkway'deki eski eğitim tesisine bir kamyon ile taşındı.
605 beygir gücünde 5,7 litrelik V10'a sahip olan, şu anda bir milyon dolara yakın değerdeki bu araç düzenli olarak sökülüyor ve tekrar çalışan bir süper araç olarak bir araya toplanıyor. Eğitim aracı şu anda yaklaşık 1445 mil (2325 km) kullanılmış durumda ve bu yolun büyük bir kısmı, müşteri etkinliklerine gitmesi veya tekrar birleştikten sonra kontrol testleri sırasında yapılmış.
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