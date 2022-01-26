Dünyanın En Değerli Markaları Açıklandı: Üst Sıralarda Yine Sürpriz Yok!

Brand Finance'ın Global 500 2022 raporuna göre Apple, bir kez daha dünyanın en değerli markası olmayı başardı. Danışmanlık firması, dünyanın en değerli ve en güçlü 500 markasını analiz ettiği yıllık raporunun sonuçlarını paylaştı. Tim Cook liderliğindeki teknoloji devi Apple, konumunu korumakla kalmadı, aynı zamanda 355.000 milyon doların üzerinde rekor bir değerlemeye de ulaştı.
Brand Finance tarafından gerçekleştirilen ve yıllık 5.000'den fazla markanın değerlendirmesine dayanan çalışmada TikTok, marka değerinde en fazla büyüme gösteren marka olarak dikkat çekiyor. Listede 18. sırada yer alan TikTok, yüzde 215'lik bir artış yaşamış durumda.
Apple, 355.100 milyon dolar olan marka değerlemesindeki %35'lik artış ile de dikkat çekiyor. Bu rakam, Brand Finance Global 500 raporunda şimdiye kadar kaydedilen en yüksek marka değerini temsil ediyor. Şirket, teknoloji şirketinin başarısının büyük bir bölümünün marka konumlandırmasını mükemmelleştirmede yattığını vurguluyor ve başarılı bir 2021'i işaret ediyor. Apple, bu yılın başlarında 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket olmuştu.
Sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alan Amazon ve Google da iyi bir büyüme kaydetmiş gibi görünüyor ve geçen yılki sıralamaya göre yerlerini koruyorlar. E-ticaret devi, küresel tedarik zincirinde son aylarda yaşanan krize rağmen marka değerinde %38 artışla 350,3 milyar dolara ulaştı. Google da benzer bir artış gördü ve bu vesileyle marka değeri 263,4 milyar dolar oldu. Bu da pandeminin başlangıcındaki bütçe indirimlerinden sonra reklam yatırımındaki toparlanmanın bir yansıması olarak anlaşılıyor.
Listede herhangi bir Türk markası bulunmuyor.
Dünyanın en değerli şirketleri listesinin ilk 25 basamağını hemen aşağıda görebilirsiniz.
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