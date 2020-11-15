Dünyanın En Garip Şirket İsmi Değişti, Daha da Garip Bir İsim Geldi!

İngiltere'de faaliyet gösteren garip isimli bir şirket, bu ismin hack saldırılarında kullanılabileceği gerekçesiyle ismini değiştirmek zorunda kaldı. Ama yeni ismi de, eskisini aratmıyor.