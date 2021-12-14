Dünyanın En Hızlı Şarj Cihazı Ocak Ayında Türkiye'ye Geliyor

Mcdodo, en hızlı şarj adaptörlerini üretmeye devam ediyor. Ocak ayında Türkiye'ye de dünya ile aynı anda gelecek olan 120W GaN teknolojili şarj adaptörleri 999 TL'lik fiyatıyla teknoloji marketlerinde ve www.mcdodo.co.tr de satışa sunulacak.
En hızlı şarj, en ufak boyutta
Galyum nitrür isimli yarı iletkenle üretilen GaN şarj adaptörleri hızlı şarj dünyasının yeni gözdesi oldu. Silikon temelli geleneksel şarj cihazlarından daha az parçaya ihtiyaç duyduğu için ufak boyutlarda ama daha yüksek çıkış verebilen bu teknoloji, dünyanın en büyük mobil aksesuar üreticilerinden Mcdodo'nun da üzerinde çalıştığı en önemli konulardan biriydi. Mcdodo'nun tasarımıyla da oldukça iddialı olan 120W GaN şarjları, en hızlı şarj sürelerini en ufak boyuttaki adaptörlerle sunuyor.
Aynı anda 4 cihazı şarj edebilirsiniz
Bünyesinde 4 port barındıran Mcdodo 120W GaN şarj; aynı anda akıllı telefon, tablet, akıllı saat ve dizüstü bilgisayarı aynı anda şarj ediyor. Özel koruma teknolojisi ile bunu ısınmadan ve güvenli bir şekilde yapabiliyor.
Mcdodo GaN şarj ailesinin en hızlı üyesi 120W şarj adaptör; Samsung marka bir akıllı telefonu 60 dakikada yüzde 100 şarj edebiliyor. Yine Type-C üzerinden 30 dakika içinde Macbook Pro ve MacBook Air'i yüzde 50 şarj edebiliyor. iPhone hızlı şarjıyla ise 20 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sunuyor.
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