Dünyanın En Hızlı Şarj Cihazı Ocak Ayında Türkiye'ye Geliyor

Hızlı şarjda tüm dengeleri değiştiren 100W hızlı şarj destekli GaN teknolojili adaptörlerden sonra şimdi de 120W GaN şarj adaptörü, daha da hızlı bir şarj deneyimi isteyenlerin aklını başından alacak!