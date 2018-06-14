Dünyanın En Hızlı Teknolojisi 5G İçin Geri Sayım
Yeni 5G teknolojisi, kısa süre içinde bizlere ulaşmaya başlayacak. 5G altyapısı, kullanıcılara pek çok fırsat sunacak...
Kuzey Avrupalı teknoloji devleri, 5G mimarisini kamuoyuna tanıtmaya hazırlanıyor. 5G mimarisi birbirinden ilginç özellikler vadediyor. 5G ailesi birbirinden ilginç alternatifler sunuyor.
5G iletişim teknolojisi sonunda tanıtıldı. Söz konusu mimari, çarpıcı yetenekleriyle gözler önüne serildi. İddialar doğruysa, 5G mimarisi tahmin edillen tarihten çok daha kısa süre içinde kamuyouna tanıtılacak. Kuzey Amerika temelli bazı akıllı telefonlar, 5G mimarisinden faydalanmaya başladı bile.
Bununla birlikte Kuzey Amerikalı internet tutkunları da, 5G mimarisinin tüm faydalarından sonuna dek faydalanacak. Sadece Uzak Doğu pazarında bile milyarlarca kişi üst seviye internet hızından faydalanacak. Uzak Doğu pazarı yaklaşık 3,5 milyar kişiden oluşan bir pazar... Dolayısıyla listede Uzak Doğu pazarı önde geliyor. Satış rakamları açısındansa Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve başta İngiltere olmak üzere Almanya, Fransa, Belçika, Birleşik Krallık Ülkeleri (İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler) gibi ülkeler adından söz ettirmeyi başarıyor. 2018 yılının sonuna kadar bahsi geçen ülkeler, 5G teknolojisinin tüm nimetlerinden faydalanacak.
Şimdiilik 79 milyon kişi tarafından desteklenen teknolojinin, kısa süre içinde büyük başarılara imza atması ve kullanıcı sayısını katlama bekleniyor. Yani bazı Avrupa ülkeleri de sıralamaya dahil olma niyeti güdüyor. Biz ise tarafsız kalmayı tercih ediyoruz.
Barış Terun
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