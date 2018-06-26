Dünyanın En Küçük Bilgisayarı Şaşırtıyor
Dünyanın en küçük bilgisayarı, bir pirinç tanesinin yanında bakın nasıl görünüyor...
Çok küçük bilgisayarlar denildiğinde akla ilk olarak Raspberry Pi geliyor. Ancak Michigan Üniversitesi, neredeyse görmekte zorlanacağınız bir bilgisayar geliştirdi.
Michigan Üniversitesi'nin IBM'deki mühendisler tarafından üretilen sıcaklık ölçen bilgisayarı, yalnızca 0,04 milimetre küp boyutunda. Cihaz, IBM'in bir önceki en küçük bilgisayarının bile onda biri boyutunda. Fotoğrafta yukarıda gördüğünüz şey, dev bir denizanası değil, tek bir pirinç tanesi. Sağında ise bilgisayarı görüyorsunuz.
Üniversitenin araştırmacıları, ışığın bilgisayar üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkiyi azaltmak için özellikle sıkı çalıştılar. Diyotları kondansatörlerle değiştiren takım, cihazda oluşan elektriksel gürültüyü dikkatle izlemek zorundaydı. Bununla birlikte cihazı gerçek bir "bilgisayar" olarak nitelendirmek ne kadar doğru, bu ayrı bir konu. Cihaz tam bir ARM Cortex-MO+ işlemci kullansa da, güç alamadığında sakladığı verileri kaybediyor.
Yine de bilgisayar, nano teknolojinin ve implant edilebilen sağlık cihazlarının gelişmesinde önemli bir adım sayılacak.
Zeynel A. Öztürk
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