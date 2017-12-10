Dünyanın En Küçük Mona Lisa'sını DNA'dan Ürettiler
Bilim dünyası, Mona Lisa'nun gizemli yüzünü DNA ipliği kullanarak birbirine bağlanılabilir minik tablolarla yeniden oluşturdu!
Mona Lisa tablosunu bilmeyeneniz yoktur. Ünllü ressam Leonardo da Vinci tarafından hayata geçirilen bu müthiş eser, Louvre Müzesi'nde sergilenmeyi sürdürüyor ve gizemini halen koruyor. Şimdi bu gizemler arasına farklı biri daha eklendi: Ancak bu kez bilimle açıklanan türden bir gizem: Mona Lisa tablosu, sahip olduğu ününün yanı sıra artık dünyanın en küçük eserlerinden biri. Peki, nasıl?
Genetik Origami tekniği yoluyla gerçekleştirilen bu işlem, elbette bilim insanları tarafından yapılmış. Mona Lisa'nun gizemli yüzünü DNA ipliği kullanarak birbirine bağlanılabilir minik tablolar halinde ortaya çıkartan bilim insanları, bu minik kareleri birleştirerek toplamda 100 nanometre genişliğinde bir tablo elde etmeyi başardılar. Elbette süreç enteresan ve meşakkatli ve pek tabii yalnızca Mona Lisa için yapılmış değil. Bilim adamları bu yolla DNA tabanlı nanoyapılar oluşturulabileceğini söylüyor. Elbette bunun yararlarını pratik hayatta nerede göreceğiz, şimdilik kestirmek zor.
Tekrar Mona Lisa'ya dönecek olursak, hemen yukarıdaki videoda "moleküler" boyutta Mona Lisa'nın efsanevi gülüşünü ve yapım aşamasını görebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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