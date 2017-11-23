Dünya'nın En Ucuz İnterneti Nerede?
Dünyada en ucuz ve en pahalı internet hangi ülkelerde ve ne kadar? Peki ya Türkiye, listenin neresinde? Tüm cevaplar, haberimizde...
Eğer internet aboneliğinizin fiyatındaki sıçramalar sizi rahatsız ediyorsa, İran'a taşınmak isteyebilirsiniz. Geçtiğimiz gün yayınlanan bir araştırma sonucuna göre İran, dünyadaki en hesaplı genişbant internet hizmetini sunuyor.
Cable.co.uk ve BDRC Continental tarafından yürütülen anket, 196 ülkeyi sundukları 3.351 abonelik seçeneklerine göre karşılaştırdı. Sekiz hafta süren anket 12 Ekim'de bitti. Ayda 5.37 dolar (yaklaşık 21 TL) abonelik fiyatıyla İran birinci, Ukrayna 5.52 dolar (22 TL) ile ikinci, Rusya ise 9.82 dolar (38 TL) ile üçüncü sırayı aldı.
Bir Afrika ülkesi olan Burkina Faso ise 196'ıncı sırada sonuncu oldu. Burada aylık internet aboneliği fiyatı 954.54 dolar (3,786 TL). 195'inci sırada nispeten çok daha hesaplı Papua Yeni Gine'nin 597.20 dolarlık (2,368 TL) interneti bulunuyor. Sondan üçüncü olan ülke ise 432 dolar (1,713 TL) ile Namibia.
Burkina Faso'nun bu derece pahalı internet aboneliğine sahip olmasının sebebi, altyapı sorunları ve Afrika kıtasının sadece kıyılarında internet kabloları olması. Ayrıca buranın dünyadaki en fakir ve az gelişmiş ülkelerden biri olduğunu da unutmamak gerek.
Türkiye ise, listede 26. sırada yer alıyor ve ortalama 25.6 dolarlık bir fiyat söz konusu.
Listenin tamamına, buradaki dosyadan ulaşabilirsiniz...
Ali Ruhi Öztürk
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