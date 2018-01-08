Dünyanın en ünlü programcıları

Hayatımıza her alanda giren programların mucitlerini tanımaya ne dersiniz? İşte dev isimler...

Dünyanın en ünlü programcıları

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