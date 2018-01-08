Dünyanın en ünlü programcıları
Hayatımıza her alanda giren programların mucitlerini tanımaya ne dersiniz? İşte dev isimler...
www... Her gün milyonlarca insan bu üç harfi yanyana girerek web sayfalarına giriyor. Linux... Windows dışında en popüler işletim sistemlerinden biri olan Linux, Microsoft için bir tehdit olamasa da, geniş kitleler tarafından kullanılıyor. Ve diğerleri... Hepsinin arkasında aslında işini çok iyi bilen deha programcılar bulunuyor...
Bu makalemizde teknoloji dünyasını derinden etkileyen gizli kahramanları masaya yatırıyoruz. Kimisi www'yu geliştirdi, kimisi ismini vererek Linux'u ortaya çıkardı.
İşte dünyanın en ünlü programcıları ve eserleri... Makalemizin devamına galeri sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.
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