Dünyanın En Yüksek Gökdeleninde S9 Tanıtımı!
Samsung, Galaxy S9'u tanıtmak için gelmiş geçmiş en görkemli yollardan birini seçti!
- H. Hüseyin Öztürk
Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ı kameraya büyük bir vurgu yaparak resmi olarak açıkladı. Yeni amiral gemisi cihazlar, tasarım olarak önceki sürümlere benziyorlar ama içsel olarak birçok değişiklik sunuyorlar. Galaxy S8 duo'nun göze çarpan tasarımının aksine, Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın dışarıdan görünmeyen gelişmelerini insanlara anlatmak, Samsung'un daha fazla pazarlama tekniği kullanmasını gerektiriyor. Ve firma, dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'daki tanıtım etkinliğinde tam da bunu yapıyor gibi görünüyor.
Samsung, ikonik gökdelenin üzerinde Galaxy S9'un çıkışını kutlamak için gösterişli bir LED şovu düzenledi. Samsung, ikonik binada bir LED şovu sunan ilk teknoloji firması. Firma aynı zamanda gökdelenin çevresinde, ışık şovunu izlemeye gelenlere Galaxy S9'u birebir tanıtmak için stantlar kurdu.
Bu stantlar, Galaxy S9'un özelliklerini eğlenceli bir şekilde tanıtmak için tasarlanmış. Örneğin Su Balonu Duvarı standında ziyaretçiler, cihazın Super Slow-mo özelliğinin Hareket Algılama'sını test edebildiler, bu özellik ile balonun patladığı an tam olarak yakalanıyor ve bu kısım sonra ağır çekimde izlenebiliyor.
Samsung, Burj Khalifa'daki Galaxy S9 ve S9+ tanıtımını 2-3 Mart'ta gerçekleştirdi ve başka büyük şehir ve ikonik binalarda benzer tanıtımlar gerçekleştirmeye devam edecek.
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