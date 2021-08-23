Dünyanın en zenginleri listesi değişti! İşte ilk 10'da yer alan isimler

Dünyanın en zenginleri listesinde hareketlilik var. Bir süre önce birinciliği kaybeden Jeff Bezos yeniden birinci sırada. Geçtiğimiz haftalarda ilk sırada yer alan Bernard Arnault ise üçüncülüğe düştü.