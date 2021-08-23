Dünyanın en zenginleri listesi değişti! İşte ilk 10'da yer alan isimler

Dünyanın en zenginleri listesinde ilk 10'da yer alan isimler uzun zamandır değişmiyor. Forbes'un 35 yıldır yayınladığı dünyanın en zenginleri listesindeki milyarder sayısı bu yıl rekor kırarak 2755'e yükselmişti. Listeye bu yıl 493 yeni isim katıldı.
Jeff Bezos Listenin Birinci Sırasındaki Yerini Kaybetmişti
2,755 milyarderin servetlerini sıraladığı milyarderler endeksinde zirve bir süre önce el değiştirmiş, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault'a geçmişti.
Bezos Liderliği Geri Aldı
Son verilere göre Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yeniden ilk sıraya yükseldi.
Geçtiğimiz hafta içinde Amazon hisseleri düşse de Arnault'un LVMH'nin hisseleri daha fazla düştü. Bezos, Temmuz ayı sonunda moda kralı Bernard Arnault'a kaptırdığı zirveyi geri alarak yeniden dünyanın en zengin insanı oldu.
İkinci Sırada Elon Musk Var
Dünyanın en zengin ikinci insanı ise Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk oldu. Dünyanın en zengin insanı unvanı için yarış, geçtiğimiz Perşembe günü yoğunlaştı. Elon Musk, Fransız lüks devi Bernard Arnault'u ikinci sıra için geride bıraktı.
Musk'ın serveti, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisse senedi fiyatlarındaki büyük artış sayesinde bir yılda 100 milyar dolardan fazla büyüdü. Forbes'un haberine göre Tesla'nın en değerli otomobil üreticisi haline gelmesiyle birlikte Musk, dört yılda 150 milyar dolardan fazla kazanarak tarihin en hızlı tırmanışına sahip oldu.
Bernard Arnault Birinci Sıradan Üçüncülüğe Düştü
Bernard Arnault ise listede 3. sıraya düştü. Bill Gates ise yeniden 4. sırada.
Zirvenin 10. sırasında ise Microsoft'un eski CEO'su, Los Angeles Clippers'ın sahibi Steve Ballmer yer aldı. L'Oréal'ın varisi Francoise Bettencourt Meyers ise 11. sıraya düştü.
Dünyanın En Zenginleri (TOP 10)
- 1. sırada ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos (57) yer alıyor: 185.8 milyar dolar
- 2. sırada Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk (50) yer alıyor: 178.7 milyar dolar
- 3. sırada Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault (72) ve ailesi yer alıyor: 174.7 milyar dolar
- 4. sırada Microsoft'un kurucusu Bill Gates var (65): 131.2 milyar dolar
- 5. sırada Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg var (37): 129.3 milyar dolar
- 6. sırada Google'ın kurucularından Larry Page (48) yer alıyor: 118.1 milyar dolar
- 7. sırada veritabanı yazılım şirketi Oracle kurucusu Larry Ellison (76) yer alıyor: 115.4 milyar dolar
- 8. sırada Google kurucularından Sergey Brin (47) yer alıyor: 114.1 milyar dolar
- 9. sırada Berkshire Hathaway'in sahibi, yatırımcı Warren Buffet (90) yer alıyor: 103.7 milyar dolar
- 10. sırada Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer (65) yer alıyor: 97.3 milyar dolar
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