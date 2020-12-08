Dünyanın her yerinde birden ortaya çıkan Monolitlerin gizemi ne? Monolit nedir?

Son günlerde dünyanın dört bir yanında monolit adlı yapılar belirmeye başladı. Issız bir çölde ya da plajda ortaya çıkan bu yapılar, görenleri şaşkına uğrattı. İşin en ilginci ise, bu yapılan ne olduğu anlaşılmadan ortadan tekrar kaybolmaları. Peki monolitler nedir, monolitlerin gizemi anlamı amacı nedir, monolitler neden ortaya çıkıyor? İşte monolitler hakkında merak edilenler