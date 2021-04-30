Dünyanın İlk ESpor Oyuncu Faresi: Razer Viper 8K Hz İncelemesi

Razer kısa bir süre önce dünyanın ilk ESpor oyuncu faresi olarak tanıttığı Viper 8K Hz'i oyun severlere sunmuştu. Peki, bugüne kadar oyunculara ve özellikle ESpor ile ilgilenenlere özel pek çok oyuncu faresi görmemize karşın Viper 8K Hz'i onlardan ayıran ve "dünyada ilk" şeklinde kategorilenmesine sebep olan yegane unsur ne derseniz, bunun, ürünün adında gizli olduğunu söyleyerek başlayabiliriz. Bu fare, 8000Hz saniyelik raporlama değerine, yani 8000 Polling rate'e sahip ilk oyuncu faresi olmasıyla fark yaratıyor. Razer, bununla beraber HyperPolling teknolojisini de kullanıma sunuyor.
Kuşkusuz konu oyun ve oyun donanımları olunca, sınırlar bütçe dahilinde ucu açık. Yani bugün geldiğimiz noktada 1ms ve 360Hz'lik monitörlerden RTX 3090 ekran kartlarına kadar üst seviye donanımlarla iyi bir oyun bilgisayarı yaratmak mümkünken, bütçesi geniş olan oyun severler aradıklarını rahatlıkla bulabiliyorlar. Böylesi bir platform yaratmışken elbette iş onu kullanacak aksesuarlara gelince de sınırlar zorlanıyor ve Razer'ın Viper 8K Hz faresi de tam olarak burada devreye giriyor.
Şu an piyasadaki en iyi oyun fareleri 1000Hz'lik saniyelik rapor verme değerini destekliyor. Viper 8K Hz ise endüstri standardı olan 1000Hz oranını aşıyor ve 8000Hz ile beraber özellikle oyundaki en ufak hareketleri bile süzmek isteyenlere hitap etmesiyle ayrılıyor. Bunu, HyperPolling Teknolojisi ile sağlayabilen Razer, farenin içinde yüksek hızda bir USB mikro denetleyici yerleştirmiş. Böylece farenin saniyede 8 kata kadar daha fazla veri göndermesi mümkün olurken, giriş gecikmesi de 1 ms'den milisaniyenin 1/8'ine kadar düşürülebiliyor. Elbette bu farkları anlamak gerçekten zor. Yüksek Hz değerlerine sahip monitörlerde ise oyuncular aradaki farkı hissedeceklerdir. Bu fare ile oyuncular, özellikle yüksek duyarlılığa dayalı rekabetçi oyunlarda etkili bir performans sağlayabilirler. Kuşkusuz herkese hitap etmediği de açık ki, onun için ESporla uğraşan kitleye sunuluyor.
Bunun dışında Razer Viper 8K Hz, oldukça hafif bir fare. Gövdesiyle yalnızca 71 gram ağırlığında olurken, her 2 ele uygun ergonomide hazırlanmış. Simetrik yapıda yerleştirilen tuşları da Razer Synapse 3 yazılımı üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Burada geniş seçeneğiniz mevcut. Zira farenin üzerindeki 70 milyon tıklamaya kadar dayanıklı tuşlar programlanabilir durumda. 5 adede kadar yerleşik bellek profili depolamasıyla beraber kişisel ayarlarınızı rahatlıkla yapabiliyorsunuz.
Viper 8K Hz'in ergonomisini bir hayli beğendik. Ele rahat oturan fare, ayrıca hem sağ hem sol el kullanımına uygun olmasıyla da avantajlı. Hafif olması da bir diğer avantaj olurken, hafif olan yeni pek çok farede olduğu gibi bu hafiflik onu biraz da ucuz hissettiriyor malumunuz. Bu da farenin handikaplarından biri, ancak yapacak da bir şey yok doğrusu.
Öte yandan elbette hemen her Razer ürününde olduğu gibi RGB ışıklandırma Viper 8K Hz'de de mevcut. Tam avucun altına gelen Razer logosu RGB yapıda tasarlanmış. Fakat bu defa kaydırma tekerleği ışıklandırılmamış.
650 IPS ve 50G hızlanma değerlerine sahip Razer Viper 8K Hz'de Razer Focus+ Optik Sensör kullanılmışken, kablo da Razer'ın takılmayan SpeedFlex türünde. 1.8 metre uzunluğuyla da gayet yeterli mesafeyi veriyor.
Sonuç
Sonuç olarak Razer, Viper 8K Hz ile endüstri sınırlarını zorlamış ve oyunculukta da sınırları zorlamayı seven oyun severlere hitap eden bir ürün ortaya çıkartmış. Fiyatı da kuşkusuz ona göre. Şu an Razer Viper 8K Hz'i 938 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Gerek fiyat gerek sağladığı performans ile niş kitleye hitap ettiği açık, ancak tercih edecekler de pişman olmayacaklardır.
CHIP Online Notu: %85
+ Kaliteli optik anahtarlar
+ İnanılmaz hassasiyet
+ Ergonomik tasarım
+ SpeedFlex kablo
+ Fazlasıyla hafif
- Ucuz hissettiriyor
Razer Viper 8K Hz Teknik Özellikleri
- Bağlantı Kablolu
- Sensör Optical
- Duyarlılık 20000 DPI
- Hız 650 IPS
- Hızlanma 50G
- Tuş Sayısı 7+1 (Programlanabilir)
- Tuş Ömrü 70 milyon tıklama
- RGB Razer Chroma
- Boyutlar 126 x 57 x 37 mm
- Ağırlık 71 gram
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