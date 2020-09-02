Dünyanın ilk kış uykusuna yatan hayvanı keşfedildi! Daha önce görmediniz!

Pangea'da 250 milyon yıl önce yaşamış olan yaklaşık 250 santimetre boyutlarında bir hayvan keşfedildi. Lystrosaurus adı verilen bu canlı büyük bir domuz ve kertenkeleye benziyor.