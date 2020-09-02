Dünyanın ilk kış uykusuna yatan hayvanı keşfedildi! İlginç görüntüsü var

Paleozoik zaman sonları ile Mezozoik zaman başlarında var olmuş dördüncü ve son süper kıtası olarak bilinen Pangea'da 250 milyon yıl önce yaşamış olan ilginç bir yaratığın, kış boyunca uyuyarak hayatta kalmayı başardığı ortaya çıktı. Daha sonra şekillenerek Antartika kıtasının oluştuğu bölgede yaşamış yaklaşık 250 santimetre olan yaratık, uzun ve karanlık kış günlerinde böylece asırlardır yaşamış.
Domuz ve Kertenkeleye Benziyor
Lystrosaurus adı verilen tuhaf dişli yaratık ise ilginç bir görüntüye sahip.
Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları bu yaratığın kış uykusuna yatan ilk hayvan türü olduğunu söylüyor. Çünkü bu yaratıklar, yiyeceklerin kıt olduğu kış aylarını atlatmak için bunu yapan kutup bölgelerinin yakınında ya da içinde yaşayan şimdiki hayvanların tanıdık bir özelliğine sahip oldular. Lystrosaurus'ların fosilleri üzerinde yapılan incelemelerde özellikle dişleri mercek altına alındı. Dişteki 'stres halkalarına' bakan araştırmacılar böylece, kış uykusunun dinozorlardan önce olduğunu kanıtladı.
Başka Kıtalarda da Yaşadı
Paleotologlar tarafından 2017'de keşfedilen Lystrosaurus'un memelilerin erken bir akrabası olduğu keşfedildi. Bu yaratıklar, Antartika dışında Rusya, Çin, Hindistan ve Afrika'da da yaşadı. Bu bölgelerin o dönem tamamen ormanlık alanlarla kaplı olduğu düşünülüyor. Uzmanlar aynı tür yaratığa ait Antartika'da 6, Afrika kıtasında ise 4 fosile rastladı. Ancak yaşam alanlarının daha çok eski Pangea bölgesi olduğu düşünülüyor. Kış uykusu ise bir tek Antartika'da yaşayan yaratıkların doğal hayata bir adaptasyonu.
Hibernasyon olarak bilinen kış uykusu hayvanların metabolizmasının yavaşlamasını sağlıyor. Bu dönem canlılar, donma sıcaklıklarına karşı kendilerini koruyor. Düşük vücut ısısı, yavaş nefes alma ve düşük kalp atışı bu kış uykusunun belirgin özelliklerinden.
Bitkilerle Beslendiler
Araştırma sonuçları ilk olarak Communications Biology dergisinde yayınlandı. Bilim insanları bu yaratıkların kökler ve diğer bitki örtüleriyle beslendiklerine de değindi.
Harvard uzmanları, "Antarktika'daki Lystrosaurus, Güney Kutbu yakınlarındaki yaşamla başa çıkmak için muhtemelen kış uykusuna benzer bir adaptasyona ihtiyaç duydu" cümlelerine yer verdi.
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