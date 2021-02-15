Dünyanın İlk Uçan Araba Yarışları İçin Geri Sayım Başladı

Her ne kadar henüz Star Wars'taki (Yıldız Savaşları) yarışların çok uzağında olsak da, 2021 yılında Dünya'nın ilk elektrikli uçan araba yarışları gerçek olacak gibi görünüyor. Bunun en büyük kanıtı ise, Airspeeder Mk3 adı verilen yeni bir elektrikli uçan araba...
Airspeeder Mk3, uzaktan kumanda edilen uçan bir araç ve üretici Alauda, 2021 yılında yarış pistlerinde deneneceğini söylüyor. Böylece 2022 yılındaki insanlı modelin de önü açılacak. Mk3 muazzam sayılabilecek 120kmph en üst hızına sahip ve karada giden performans araçlarının dönüş yeteneklerine sahip olduğu söyleniyor.
Alauda Aeronautics'in kurucusu Matt Pearson, yaptığı açıklamada Dünya'nın ilk elektrikli uçan araba yarışlarının gezegendeki "en heyecan verici ve en progresif motor sporu" olacağını söyledi.
Uçan araçlar kendilerini havada hareket ettirmek için 8 ayrı dönen pervane kullanıyorlar ve bu pervaneler aracın her köşesinde iki tane olacak şekilde yerleştirilmiş durumda. Airspeeder'ın daha önceki sürümleri ve konsept modeli Mk2'nin ardından güç aktarım sistemi muazzam bir şekilde %95 güç artışı yaşamışken araç sadece 100kg ağırlığında kalmayı başardı. Alauda'nın söylediğine göre Airspeeder Mk3, F1 araçlarının gerçekleştirebildiği keskin dönüşleri yaparken havada kalmayı başaracak.
Araçları doğru yöne bakar şekilde tutmak ve kazaları mümkün olan en iyi şekilde engellemek için araçların çevresini takip etmek adına pek çok farklı teknoloji kullanılıyor. LiDAR ve radar sistemleri ile aracın çevresinde "sanal bir güç alanı" oluşturuluyor. Bu sistemlerin yapılacak yarışlarda araçları ne kadar güvende tutacağı ise henüz gözlemlenmiş değil.
Yakın bir zaman içerisinde Avusturalya'da gerçekleştirilecek uzaktan kumandalı bir yarışta boy gösterecek Airspeeder'lardan oluşan bir filonun üretimine şu anda başlanmış durumda. Eğer yarış başarılı olur ve araçlar teknik olarak sağlam olduklarını kanıtlarsa, Mk3'leri temel alan insanlı uçan yarış araçları serisi 2022 yılında gösterilebilecek.
Her ne kadar bütün bunlar eğlence amaçlı gibi gözükse de uçan, elektrikli yarış araçları üretmenin arkasındaki fikir motor sporlarının çevreye etkisini azaltmayı temel alıyor. Özellikle çok fazla aracın bulunduğu yarış etkinlikleri yüksek miktarda sera gazı üreterek devam etmekte olan iklim değişikliği krizine katkıda bulunuyor. Pek çok kişi, elektrikli araçların çevre dostu ulaşımın geleceği olduğunu düşünüyor ancak elektrikli araçların üretiminin sürdürülebilir olması için daha çok fazla çalışma yapılması gerekiyor. Bu yolda ilerlerken de Airspeeder gibi yenilikçi araçlar, küresel emisyonları azaltma adına önemli katkıda bulunabiliyorlar.
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