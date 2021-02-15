Dünyanın İlk Uçan Araba Yarışları İçin Geri Sayım Başladı

Dünya'nın ilk uçan araba yarışları, ilk aşamada insansız olsa da, Airspeeder adı verilen bu süper uçan araba sayesinde çok yakında gerçeğe dönüşecek.

15 Şubat 2021 00:03

Levent Öztürk