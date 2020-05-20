Dünyanın İlk Yapay Zekalı Akıllı Görüntü Sensörleri Geliyor!

Sony Corporation, Yapay Zeka (AI) ile görüntü işleme fonksiyonuna sahip dünyanın ilk* iki akıllı görüntü sensörü modelini piyasaya sunacağını duyurdu. AI görüntü işleme fonksiyonunun görüntü sensörüne yerleşik olması sayesinde yalnızca gerekli olan veriler ayıklanıyor ve yüksek hızda uç AI ile işleniyor, böylece bulut hizmetlerini kullanırken veri transferi süresi azalıyor, gizlilik endişeleri üzerine gidiliyor ve gerek enerji tüketimi gerekse iletişim masrafları aşağı çekiliyor.
*Görüntü sensörleri arasında. Sony tarafından yapılan araştırmalara göre (duyurunun gerçekleştirildiği 15 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla).
Söz konusu ürünler, AI donanımlı fotoğraf makinaları geliştirilmesi için fırsatları genişletirken bir yandan da perakende ve endüstriyel ekipman sektörlerinde çok çeşitli uygulamaları mümkün hale getiriyor ve bulut ile bağlantılı en ideal sistemlerin kurulabilmesine katkıda bulunuyor.
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