Dünyaya En Yakın Kara Delik "Tekboynuz" Keşfedildi

Astronomlar, Dünyaya en yakın kara deliği bulduklarını açıkladı. Onaylandığı taktirde bu aynı zamanda bilinen en küçük kara delikler arasında yer alacak. Bu kozmik nesne, Monoceros takımyıldızındaki kızıl dev V723 Mon yıldızının yanında yer alıyor. Çok nadir olduğundan dolayı astronomlar bulunan bu yeni kara deliği "Tekboynuz" olarak adlandırdı.
Tekboynuz'un kütlesinin Güneş'in yaklaşık üç katı olduğu düşünülüyor. Bu büyüklük, kara delik standartlarına göre oldukça düşük. Güneş Sistemi'nden sadece 1.500 ışık yılı uzakta yer alıyor, yani Samanyolu'nun içinde kalıyor.
Bulunan kara deliğin yoldaş yıldızı kabaca aynı kütleye sahip ancak bu ikili, Cygnus X-1 gibi kara delik – yıldız ikililerinde görülen güçlü etkileşime sahip değiller. Kara delikler yanlarındaki yıldızdan malzeme çalar ve bunu yaparken X-ışını salarlar. Araştırmacılar, V723 Mon'u bir şeyin çekip şeklini etkilediğini görebiliyor ve bu etkinin kara delik tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor.
Tekboynuz kara deliğinin keşfi, "düşük kütle aralığı" olarak adlandırılan bölgede bulunduğu için önemli. Fizik anlayışımıza göre, süpernovalar sonrası ortaya çıkan kara deliklerin belirli bir olası kütle aralığı bulunuyor. Astronomlar, kara deliklerin bu kadar küçük boyutlu olamayacağını düşünüyordu, ancak bu keşif, aslında olabileceklerini gösterdi.
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