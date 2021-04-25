Dünyaya En Yakın Kara Delik "Tekboynuz" Keşfedildi

Astronomlar Dünyaya en yakın kara deliği keşfetti. Yeni keşfedilen bu kara deliğe verilen isim ise oldukça ilginç...

Dünyaya en yakın kara delik: Tekboynuz

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