Duvara Karşı filminin yıldızı Birol Ünel hayatını kaybetti

Birol Ünel, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Fatih Akın'ın Duvara Karşı ve Soul Kitchen adlı filmleri ile geniş kitlelere kendini gösteren Birol Ünel hayatını kaybetti. İşte Birol Ünel'in ölüm sebebi ve ayrıntılar...