Duvara Karşı filminin yıldızı Birol Ünel hayatını kaybetti

Birol Ünel, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Fatih Akın'ın Duvara Karşı ve Soul Kitchen adlı filmleri ile geniş kitlelere kendini gösteren Birol Ünel hayatını kaybetti. İşte Birol Ünel'in ölüm sebebi ve ayrıntılar...

Duvara Karşı filminin yıldızı Birol Ünel hayatını kaybetti

Fatih Akın'ın kült filmi Duvara Karşı ile kitlelerce tanınan Birol Ünel hayatını kaybetti.

Sıra dışı bir enerjisi ile istisnai bir aktördü. Birol Ünel, bir süredir tedavisini gördüğü kanser hastalığına yenik düştü. Birol Ünel, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Fatih Akın, sanatçı dostu Birol Ünel'in ölümü hakkında "İçinde beni çok etkileyen bir ışık vardı" dedi.

BİROL ÜNEL KİMDİR?

18 Ağustos 1961'de Silifke'de doğan Birol Ünel, 7 yaşında iken ailesi ile birlikte Almanya'ya gitti. Hayatının erken döneminde parke döşemeciliği eğitimi alan Ünel daha sonra Hannover Müzik ve Tiyatro Yüksekokulu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Berlin'de döneminin en önemli sanat merkezlerinden Tacheles Sanat Evi'nde sahneye çıkıyordu.

Fatih Akın'ın Duvara Karşı ve Soul Kitchen filmleri ile daha geniş kitlelerce tanındı ve Alman sinemasının en önemli oyuncularından biri oldu.

Birol Ünel, Duvara Karşı'daki ikonik rolü ile Alman Film Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Enemy At The Gates filminde Jude Law ile sahne almıştı.

Birol Ünel, bağırsak kanseri nedeniyle 4 Eylül 2020 tarihinde yaşamını yitirdi.

Kendi sözleriyle Birol Ünel

  • "Annemin oğluyum. Bana asla yalan söylememem gerektiğini öğretti."
  • "Hiçbir zaman iyi bir genç olmak istemedim, halk için de başka birisi için de. Ben kendi duruşu olan herhangi bir insanım."
  •  "Almanya'da da kendimi yabancı hissediyorum. Bu sıfatı kötü anlamda kullanmıyorum. Yabancı bir insanın bitmez tükenmez merakı oluyor."
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