Duvarına Banksy'nin grafiti yaptığı evin satış değeri uçtu! İşte yeni fiyat

İngiliz sokak sanatçısı Banksy, geçtiğimiz günlerde koronavirüsle ilgili yeni bir eserle tekrar ortaya çıkmış ve 'hapşu' anlamına gelen 'Aachoo!!' adını verdiği eseri bir evin duvarına çizmişti. Evin sahibinin başına talih kuşu kondu böylece. Çünkü evin satış 17 kat arttı.