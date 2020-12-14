Duvarına Banksy'nin grafiti yaptığı evin satış değeri uçtu! İşte yeni fiyat

İngiliz sokak sanatçısı Banksy, geçtiğimiz günlerde koronavirüsle ilgili yeni bir eserle tekrar ortaya çıkmış ve 'hapşu' anlamına gelen 'Aachoo!!' adını verdiği eseri bir evin duvarına çizmişti. Evin sahibinin başına talih kuşu kondu böylece. Çünkü evin satış 17 kat arttı.

Banksy'in duvarına Covid-19 grafiti'si çizdiği evin satış fiyatı arttı!

İngiltere merkezli sokak sanatçısı Banksy, geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Bristol kentinin en dik caddelerinden birinde yeni bir eserle ortaya çıkmıştı. Biz de bu haberi Banksy'nin 2020'deki son eseri diye duyurmuştuk. 

Sanat eserinde başörtülü yaşlı bir kadın, elinde mendil tutuyor ancak hapşırırken takma dişlerini, çantasını ve bastonunu düşürüyor. Caddenin dik olması nedeniyle, grafitideki yaşlı kadının hapşırmasıyla tüm binaların yan yattığı görülüyor.

Koronavirüs konulu grafiti bir anda ilgi odağı haline geldi. Öyle ki sokakta sürekli bir kalabalık oluşuyor.

banksy

Evin Değeri 17 Kat Arttı

Grafitinin yapıldığı binanın sahibi Aileen Makin, evini 300.000 sterline satma sürecindeydi, ancak eser, mülkün değerini 17 kat artırdı. 57 yaşındaki Makin'in evinin değeri artık 300.000 pound yerine, 4 milyon pound fiyat etiketine sahip.

Grafiti İngiltere'nin en dik caddesi olduğuna inanılan caddenin dibinde yer alıyor ve hapşırık, evleri yan yatırmış gibi gösteriyor. 

graffiti

Sanat Eserini Nasıl Koruyacaklarını Araştırıyorlar

Makin'in oğlu Nick, sanat eserine daha yakından bakmak için çatılarına tırmanan insanların olduğunu söyledi. Şimdi, herhangi bir potansiyel vandalizm endişesi ile sanat eserini nasıl koruyacaklarını araştırıyorlar,  çünkü annesi tüm ilgiden oldukça sıkıntılı.

graffiti

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