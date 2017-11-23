"Düz Dünyacı" İnsanlı Roket Yaptı
Çılgın adam, 20.000 dolarlık ev yapımı roketiyle Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamanın peşinde!
61 yaşındaki ev projeleri meraklısı ve dublör "Mad" Mike Hughes, 20.000 dolarlık ev yapımı, buhardan gücünü alan insanlı roketiyle Cumartesi günü Dünya'nın düz mü yoksa eliptik mi olduğunu anlamaya çalışacak.
AP'ye göre Hughes bu roketin onu Mojave Çölü'nün hayalet kasabası Amboy'un göklerine taşıyacak. En yüksek 223.52 metre/saniye ile hareket edecek olan roketin en fazla 550 metre yüksekliğe çıkması bekleniyor. Hughes, AP'ye "bilime inanmıyorum" dedi ve bilimin kurgudan farklı olmadığını da ekledi.
Roketi nasıl ürettiği sorulduğunda, bunun bilim değil sadece bir formül olduğunu söyledi. Yüksek I.Q. skoruna sahip olduğunu daha önce Ars Technica'ya da söyleyen Hughes "Korktuğunu, ama korkmayan birinin de gerizekalı" olacağını söyledi. "Zaten bu Dünya'dan kimse canlı ayrılamaz" diyerek NASA'nın başarılarını yok saydığını tekrar hatırlattı.
Canını büyük riske atacak olan Hughes, mekanik herşey planlandığı gibi çalışsa bile inanılmaz g-kuvvetlerine mağruz kalacağı için de dikkatli. 2002'de bir Lincoln Town Car streç limuzininde 102 feet atlayarak bir Guinness Dünya Rekoru kırmıştı, ve şu an bu başarısının g-kuvettlerine karşı dayanıklı olduğunu kanıtladığını düşünüyor.
Roketlerinin patlamadan başarıyla fırlatıldığı deneyler olması içimizi rahatlatsa da, kullandığı paraşütler hiç de güvenli görünmüyor.
Bu çılgın etkinliğin düz dünya komlo teoricileri tarafından ciddiye alındığını da hatırlatmak isteriz. 550 metre yükseklik, Dünya'nın kıvrımını görmek için kesinlikle yeterli bir irtifa değil. Bunun için en az, ortalama 10 km irtifaya yükselmek gerekiyor, ki bunu da uzun menzilli yolcu uçakları zaten başarabiliyor.
Ali Ruhi Öztürk
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