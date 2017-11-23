"Düz Dünyacı" İnsanlı Roket Yaptı

Çılgın adam, 20.000 dolarlık ev yapımı roketiyle Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamanın peşinde!

Dünya düz dedi; insanlı roket yaptı

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