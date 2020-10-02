Düz Dünyacılardan Yeni İddia: Dünya Düzse, Neden Kenarından Düşmüyoruz?

Dünya'nın düz olduğunu savunanlar, her ne kadar bilimsel açıdan ciddiye alınmasalar da, açıklamaları ile gündemi gülümsetmeyi başarıyor. Şimdi, neden kimsenin Dünya'nın kenarından aşağı düşmediğini açıkladılar!