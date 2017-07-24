Dwayne Johnson ve Apple, Siri Reklam Filmi Çekti
Apple'ın yayınladığı sürpriz filmin baş rollerini, Siri, ünlü aktörle paylaşıyor! İzleyin...
Dwayne "The Rock" Johnson'dan hiç beklenmedik bir reklam filmi geldi. Apple ile birlikte çalışan ünlü aktör, Siri temalı bir filmde oynuyor. Film, 24 Temmuz'da Apple'ın YouTube kanalında yayınlandı. Johnson detaylar konusunda oldukça çekingen davranıyor, ancak "en havalı, en seksi ve en eğlenceli film" olduğunu da söylüyor. Johnson filmin başrolünü dijital sesli asistan Siri ile paylaşıyor.
Aslında büyük bir reklam kampanyası olan kısa film için Apple'ın The Rock gibi büyük bir aktörü kiralaması, hem markanın hem de aktörün hayranlarını şaşırttı. HomePod ile bilrikte Siri'nin rolü çok önemli hale gelecek, ve görünüşe bakılırsa bu film sayesinde Apple, yapay zeka asistanının imajını güçlendirmeyi umuyor. Özellikle Amazon Alexa ve Google Assistant ile rekabette olan Siri için bu faydalı bir reklam kampanyası olacaktır.
3:45 dakikalık reklam filmini hemen yukarıdan izleyebilirsiniz...
Ali Ruhi Öztürk
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