Dynabook Satellite Pro C50 Serisi Yeni Modeli Tanıtıldı!

Dynabook Europe GmbH; performans, üretkenlik ve çağdaş tasarımı uygun bir fiyat noktasında birleştiren 15 inç ekrana sahip yeni Satellite Pro C50-G modelini duyurdu. Satellite Pro C50, Core™ ve Celeron® işlemciler dahil olmak üzere mevcut 10. Nesil Intel® işlemci desteğiyle işlemci seçeneklerini geliştiriyor ve ek seçenekler getiriyor.
Taşınabilirlik ön planda
C50-G, performans ve işlevselliği tasarım ve mobilite ile dengeliyor. Koyu mavi şık dış yüzeyiyle modern bir estetik görünüme sahip olan cihaz; evde, ofiste veya hareket halinde olan günümüzün modern profesyonelleri ve öğrencilerine hitap ediyor. 16 GB'ye* kadar DDR4 bellek ve 512 GB'ye kadar hızlı SSD depolama seçenekleriyle bir araya getirilen Intel® işlemcilerle donatılan cihaz üst düzey performans sunuyor. Sadece 1,8 kg* ağırlığı ve 19,7 mm form faktörüyle kolayca taşınabiliyor. 13,5 saate kadar pil ömrüne¹ sahip olan cihaz tam bir iş günü için yeterli gücü sağlıyor. 15,6 inç parlama önleyici HD veya FHD ekranı büyük ekran deneyimi sağlarken, sayısal tuş takımı ve ClickPad özellikli büyük klavyesi gelişmiş kullanıcı iş akışları için günü boyu rahatlık sunuyor. Cihazın ayrıca isteğe bağlı parmak izi okuyucusuna sahip SecurePad seçeneği de bulunuyor. C50-G, potansiyel olarak zararlı bakterilerin oluşmasını %99,99'kadar önleyen antibakteriyel kaplamasıyla2 çağdaş görünümlü bir tasarımın da ötesine geçip günümüz ihtiyaçlarına cevap veriyor.
Çalışırken üretken olmak için gerekli olan şeylere erişmenin yüksek bütçeler gerektirmediğini belirten Dynabook Europe GmbH Başkanı Damian Jaume, sözlerine şöyle devam etti: "Dynabook olarak, tüm iş ve bütçe ihtiyaçlarına uygun belirli özelliklere ve uygun fiyatlara sahip teknoloji seçenekleri sunmayı görev edindik. Yeni C50-G modeli, premium fiyat etiketi olmadan, kompakt ve çekici form faktörüyle günlük bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir araç seti sunuyor".
Her yerde son teknoloji bağlantı
C50-G, kullanıcıların nerede olursa olsun bağlantıda kalabilmeleri ve üretken olabilmeleri için zengin bağlantı seçenekleri sunuyor. Cihazın kablosuz bağlantı özellikleri arasında WiFi 802.11 AC ve Bluetooth yer alıyor. Cihaz, ince form faktörüne rağmen bağlantı noktalarından ödün vermiyor. Cihazın üzerinde şarj, görüntü, bağlantı ve hepsi bir arada aktarım için çok işlevli bir adet USB C, iki adet USB 3.1 Type A , bir adet tam boyutlu HDMI ve bir adet Gigabit LAN bağlantı noktası bulunuyor. Cihaz ayrıca ek depolama ihtiyaçları için Micro SD kart yuvasına da sahip.
C50-G, uzaktan çalışmayı gerektiren mevcut koşullar altında okul arkadaşları, iş arkadaşları, müşteriler kısacası herkesle bağlantıda kalmak için gerekli tüm araçları sunuyor. Cihazda HD Web kamera, stereo hoparlörler ve dahili Cortana özellikli mikrofon bulunuyor. Mikrofon/Kulaklık girişi veya Bluetooth, kullanıcılara kulaklık takma veya eşleştirme olanağı tanıyor.
Üst düzey güvenlik
Günümüzde veri güvenliğinin birçok işletme ve eğitim kurumu açısından büyük bir endişe kaynağı haline gelmesi nedeniyle C50-G, fTPM 2.0 (Firmware Based Trusted Platform Module) özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde tüm bilgiler cihazda şifrelenir ve verilerin değiştirilme riski azalır. Cihaz, yetkisiz erişimi engelleyen kullanıcı ve yönetici şifresi yetenekleri sayesinde giderek karmaşıklaşan siber suçlara karşı ilk savunma hattı görevi görür. İsteğe bağlı Kensington kilit yuvası ise kullanıcılara cihazlarını bıraktıkları yerde kalacağına dair gönül rahatlığı sağlar.
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