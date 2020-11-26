Dynabook'tan Yeni Bütçe Dostu Dizüstü Bilgisayarlar

Dynabook, Satellite Pro serisini genişletti: Yeni 14 inç C40-H uygun fiyat ve mobiliteyi ustalıkla birleştirirken 15 inç C50-H modeli ise yeni işlemci, ekran, bellek ve depolama seçenekleri ile güncellendi.