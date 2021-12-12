Dynabook'tan Gelişmiş Akıllı Gözlük: dynaEdge DE200!

Birbirine uzak konumlarda çalışanlar için dijital dönüşümü mümkün kılan Dynabook'un LTE bağlantı seçeneğine sahip yeni akıllı gözlük çözümü dynaEdge DE200 tanıtıldı.

Gelişmiş Akıllı Gözlük: dynaEdge DE200!

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