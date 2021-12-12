Dynabook'tan Gelişmiş Akıllı Gözlük: dynaEdge DE200!

Dynabook, yeni nesil yüksek performanslı Windows 10/11 Pro mobil uç bilişim cihazı dynaEdge DE200 ile dynaEdge AR (Assisted Reality - Destekli Gerçeklik) çözümünü güncelledi.
Uç bilişim pazarı, COVID-19 gibi faktörlerin etkisiyle geçtiğimiz yıl önemli ölçüde hızlandı. Bu hızlanmayla beraber BT karar vericilerinin yarısından fazlası (%52), uç bilişimle ilgili satın alma kararlarının artık salgın öncesine göre çok daha önemli olduğuna inanıyor*. Diğer taraftan çalışanların büyük bölümü (%70), destekli gerçeklik (AR) teknolojisinin sektörlerinde hafif ya da önemli düzeyde yeniliklere neden olacağına inanıyor*. Destekli gerçeklik (AR), artık yapay zekâ (AI), nesnelerin interneti (IoT) ve siber güvenlikten (GlobalData) önce en yenilikçi gelişen teknoloji olarak kabul ediliyor. IDC'nin 2024 yılına kadar uç noktalarda destekli gerçeklik uygulama sayısında %800'e varan artış öngörüsü, uç bilişim altyapısı etrafında inovasyonlar ve adaptasyonların teşvik edileceğini gözler önüne seriyor.
Yeni dynaEdge AR çözümü, günümüzün sürekli gelişen çalışma ortamlarında işletmeler için verimliliği, bağlanabilirliği ve güvenliği artırırken mobil çalışma ortamlarında rahatça kullanılabiliyor. Cihaz en uzak konumlarda dahi arıza tespit ve onarım senaryolarını, bilgi paylaşımını, iş birliğini, bilgi toplamayı, veri işlemeyi kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor.
4G LTE, en yeni 11. Nesil Intel® Core™ işlemciler ve Edge AI dahil olmak üzere yeni geliştirmeler, cihazın güvenli işletim sistemiyle kurumsal ortamlarda üst düzey güvenlik ve tam mobilite sağlıyor:
- 4G entegrasyonuyla daha hızlı bağlantı: 4G sinyalinin olduğu her yerde çalışanlar telefonlarının internet bağlantısını kullanmadan veya Wi-Fi bağlantısına gerek olmadan bağlanabiliyor.
- Edge AI ile akıllı görüş: Edge AI Engine, görüntü sabitleme, parlaklık telafisi ve nesne takibi ile kamera görüntülerini iyileştiriyor. Ayrıca, alıcı görüntüleri almadan önce video tamamen işleniyor. AI motoru kamera akışını DE200'e işliyor ve yazılımı sanal bir kamera olarak çalıştırıyor. Edge AI, müşterilerin kendi geliştirdikleri yazılım çözümlerine dahil edilebiliyor.
- İyileştirilmiş şarj ve pil ömrü: 6,5 saate** kadar pil ömrü ve isteğe bağlı taşınabilir şarj cihazı takılmasını sağlayan evrensel Type C şarj bağlantı noktası ile ön saflarda çalışan personelin gün boyunca çalışmasına olanak tanıyor.
- Gelişmiş performans: En yeni 11. Nesil Intel® Core™ i3, i5 ve i7 işlemci seçenekleriyle gelişmiş güç ve tam performans sağlıyor.
- Üst düzey güvenlik: Windows 10/11 Pro işletim sistemine sahip dynaEdge DE200, son kullanıcı verilerinin güvende olması için PIN ve parmak izi dahil olmak üzere iki faktörlü kimlik doğrulamasının yanı sıra Active Directory desteğine sahip. Cihazdaki veri sınıflandırması, verilerin nasıl paylaşılacağını belirlemek için kullanılıyor ve birçok sektördeki en önemli endişelerden biri olan güvenliği ele alıyor.
Üretim, denetim, lojistik, bakım, acil durum hizmetleri, sağlık ve eğitim dahil olmak üzere, ön saflarda çalışan personel için özel olarak geliştirilen dynaEdge AR; 4G LTE entegrasyonu sayesinde acil müdahale ekipleri, saha çalışanları, ziyaretçi barındıran etkinlik ve mekanlar gibi uzak çalışma ortamlarında dijital dönüşümü güçlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor.
Dynabook Europe GmbH Başkanı Damian Jaume, "Son 20 ayda mobil uç bilişim ve akıllı gözlük çözümleri birçok sektörün ayrılmaz parçası haline geldi. Son araştırmamız, BT karar vericilerinin %63'ünün önümüzdeki üç yıl içinde kuruluşlarında akıllı gözlükler kullanmayı planladığını ortaya koydu. Bu, geniş çapta akıllı gözlükleri benimsemenin artmaya devam edeceğini gösteriyor. İş trendleri hızla gelişiyor ve en yeni dynaEdge AR çözümümüz, müşterilerimizin hibrit çalışma dünyasında neye ihtiyaç duyduğunu anladığımızı kanıtlıyor," dedi.
Aksesuarlar
Yeni dynaEdge AR çözümü, AR100 giyilebilir cihaz için çeşitli montaj seçenekleri ve DE200 için farklı taşıma çantası, omuz askısı ve kılıf seçenekleri dahil olmak üzere bir dizi aksesuar içeriyor.
Satın Alınabilirlik
Yeni dynaEdge şu an EMEA bölgesinde satın alınabiliniyor.
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