Dyson Pure Hot + Cool İncelemesi

Bilindiği gibi Dyson, ev elektroniği alanında önemli markalardan biri ve pek çok kişi de bu markayı yakından tanıyor. Özellikle kompakt elektrik süpürgeleriyle özdeşleşen markanın bugün ise elimizde oldukça farklı bir cihazı var.
Dyson Pure Hot + Cool, 3 işlevi bir arada sunan kompakt bir çözüm. Yazın soğutma, kışın ısıtma ve tüm yıl boyunca hava temizleyicisi olarak çalışabilen Dyson Pure Hot + Cool, tasarımıyla da oldukça etkileyici duruyor.
Özellikle son dönemde COVID-19 nedeniyle zamanımızın büyük bir kısmını evde geçirdiğimiz malum. Öte yandan büyük şehirlerde hava kalitesinin güç geçtikçe azaldığı da öyle. Hele bir de eviniz şehrin kalbinin attığı noktalardaysa, o halde eve temiz hava girsin diye açtığınız camdan bile şüphe duymaya başlıyorsunuz. Kış aylarında ise bu durum daha yoğun olarak hissediliyor ve bu nedenle de özellikle son yıllarda bu tip ürünler rağbet görmeye başladı.
Evin Havasını Tazelemenin Çözümü
Dyson Pure Hot + Cool, hava temizleme işini gayet başarılı bir şekilde yerine getiriyor. İç mekandaki alerjen ve zararlı maddeleri tespit ederek, 0.1 mikron küçüklüğüne kadar zararlı partiküllerin yüzde 99.95'ini hapsediyor. Aktif karbon filtreleriyle gazları uzaklaştırırken, sızdırmaz HEPA filtreleri, havayı kirleten ultra ince partiküllerin yüzde 99.95'ini yakalıyor ve bu sayede evin havasını tazeleyebiliyor. Cihaz bunu yaparken aynı zamanda yaptığı işlemi gerçek zamanlı olarak da raporlayabiliyor. Üzerinde yer alan LCD ekran üzerinde hangi parçacıkları ve gazları algıladığını gösterebilirken, buradan daha pek çok detayı takip edebiliyorsunuz. Bunlardan biri de odanın sıcaklığı.
Evet, Dyson Pure Hot + Cool aynı zamanda ev iklimlendirme cihazı olarak da çalışıyor. İçerdiği Air Multiplier teknolojisi sayesinde termostat ısı kontrolü sağlayabilen cihaz, bulunduğu odayı hedef sıcaklıkta tutabiliyor. 350 derece salınıma sahip olan Dyson Pure Hot + Cool, böylece odanın her yerini eşit sıcaklıkta tutabilmek için havayı karıştırarak dağıtıyor. Bu sayede hem gerekli olan ısıyı sağlarken aynı zamanda temizleme fonksiyonunu da çalıştırıyor.
Yazları Serin, Kışları Sıcak Bir Ev İçin İdeal
Kışları sıcak, yazları ise serin bir ev ortamı isteyenler için ideal bir cihaz olan Dyson Pure Hot + Cool, performansıyla gerçekten de kullandığımız süre içinde memnun kaldığımız bir ürün oldu. İçeriğinde çift filtre sistemi bulunduran Dyson Pure Hot + Cool, soluduğunuz havadaki ultra ince parçacıkları ve gazları yakalamak için etkin şekilde çalışırken, filtrelerin değişmesi gerektiğinde de size bunu söylüyor. Makinenin içeriğinde yer alan sensörler, her filtrenin ne zaman değişmesi gerektiğini gösteriyor ve değişimi kolaylıkla yapılabiliyor.
Dyson Pure Hot + Cool'un bir akıllı telefon uygulaması da yer alıyor. Dyson Link uygulamasını telefonunuza yüklüyor ve böylece cihazla ilgili bilgilere telefonunuzdan da erişebiliyor, iç ve dış hava kalitesi, sıcaklık, nem ve filtre ömrü gibi bilgileri görebiliyorsunuz.
Bu arada eğer cihazın hava temizliğine gece devam etmesini istiyorsanız, gece moduna almanız yeterli. Makinenin en sessiz ayarlarını karartılmış bir ekranla kullanan bu mod ile gece boyu işleme devam eden Dyson Pure Hot + Cool, böylece sabah temiz bir havaya uyanmanızı sağlıyor.
Sonuç
Evet, Dyson Pure Hot + Cool, sahip olduğu özelliklerle beraber gerçekten de başarılı bir ürün oluyor. Evin havasını temizlemesinin yanında kışın sıcak, yazın ise serin bir ev ortamı sağlayabilen cihaz böylece komple bir set olarak da fazlasıyla kompakt bir çözüm. Modern görünümüyle de evin tüm odalarında kendine yer edinecek olan Dyson Pure Hot + Cool'un fiyatı ise 4499 TL. Eğer bu tip bir ürün arıyorsanız, bizce yakından değerlendirmenizde fayda var.
CHIP Online Notu: %90
+ Sessiz, otomatik işlem
+ Düzgün hava çıkışı
+ Ayrıntılı ekran
+ Mükemmel ısınma
- Birkaç yerleşik kontrol
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