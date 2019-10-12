Dyson'ın Elektrikli Araba Hayali Kötü Sonla Bitti!
Dev şirket, test aşamasına kadar getirdiği elektrikli araç projesinden ani bir kararla vazgeçtiğini duyurdu!
- Levent Öztürk
Görünene göre Dyson elektrikli araç projesinden vazgeçiyor. Firma, otomotiv ekibinin "fantastik" bir EV yarattığını ancak bu aracın "ticari olarak mümkün olmadığını" söylüyor. Yine de Dyson, EV için geliştirdiği katı-durum batarya teknolojisi üzerinde çalışmaya devam edecek.
Dyson çalışanlarına gönderilen ve BBC tarafından açıklanan bir e-postada kurucu Sir James Dyson, firmasının proje için bir alıcı bulmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylüyor. Dyson, bölümün kapatılması ile beraber Birleşik Krallık ve Singapur'daki EV tesislerini de kapatacak.
Dyson bu projeyi 2017 yılında duyurmuştu ve yaklaşık bir yıl önce Singapur'da bir EV fabrikası için planlarını açıklamıştı. Bu fabrikanın 2020 yılında tamamlanması ve bir sonraki yıl da üretime başlanması bekleniyordu.
Firma, test yolları ve araştırma ve geliştirme için Birleşik Krallık'ta 200 milyon sterlin harcayacağını söylemişti. Dyson bu bütçenin büyük bir kısmını zaten harcamış durumda ve bu alanı başka projeler için kullanacağını söylüyor. 2016 yılında Dyson, Birleşik Krallık hükümetinden batarya teknolojisi üzerine Ar&Ge çalışmaları için 16 milyon sterlin destek almıştı.
İlk arabaların üretimi tamamlandı ve test aşamasına geçilmiş durumdaydı. Firma, projenin 523 çalışanı için saç kurutma makineleri, vantilatörler, elektrikli süpürgeler gibi ürünler üreten ev bölümünde başka roller bulmaya çalışacağını belirtiyor.
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