E-devlet'te Büyük Yenilik: Android ve iOS Uygulamaları Tamamen Yenilendi

E-devlet uygulamaları ile bugün pek çok işimizi yerimizden bile kalkmadan yapabiliyoruz. E-devlet'e ulaşmak için bilgisayarımızı kullanabildiğimiz gibi, pek çok kişi Android veya iOS uygulamalarını tercih ediyor. İşte bu uygulamalar, şimdi önemli bir değişim geçirmiş durumda. E-devlet Android ve iOS uygulamalarında hem yepyeni bir tasarım bizleri bekliyor; hem de koyu mod desteğini kullanma imkanı bulabiliyoruz.
E-devlet uygulamasının yeni tasarımı, ilk bakışta eskisine göre daha karışık görünebilir. Ama ana ekranda, eskisine oranla çok daha fazla seçeneğe ulaşabiliyoruz. Ayrıca tasarım, eski tasarıma göre göze çok daha hoş görünüyor. Yeni tasarım içerisinden hem sık kullanılan hizmetlere ulaşmak kolaylaştırılmış; hem de pek çok bilgiye ana sayfadan ulaşma imkanı getirilmiş.
Yenilenen uygulamaların en önemli yeniliği ise, kuşkusuz koyu mod desteğinin gelmiş olması. Android veya iOS cihazınızda eğer koyu mod kullanıyorsanız, e-devlet uygulaması da artık, otomatik olarak bu modda açılıyor.
Yenilenen e-devlet uygulamasını yüklemek için, mevcut uygulamayı Googe Play Store veya Apple App Store'dan güncellemeniz yeterli...
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