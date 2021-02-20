E-devlet'te Büyük Yenilik: Android ve iOS Uygulamaları Tamamen Yenilendi

Bugün pek çok işi yerimizden kalmadan yapmamızı sağlayan e-devlet Android ve iOS uygulamaları baştan aşağıya yenilendi. Karanlık mod desteği ve yenilenen tasarım hakkında her şey haberimizde...