e-Devlet'ten uyarı var: Bu maillere dikkat

Sahte e-Devlet maili ile hedef aldıkları kişilerden para isteyen dolandırıcılara karşı e-Devlet'ten uyarı geldi. e-Devlet Kapısı, twitter hesabı üzerinden yaşanan durumu paylaştı.

Sahte e-Devlet maili ile dolandırıyorlar! Uyarı yayınlandı

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