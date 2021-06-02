E-Ticaretin Genç Yıldızları Acadebi ile Afrika'ya Gidiyor

Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri ve kadın girişimcileri girişimcilik ekosistemine dahil etmeyi hedefleyen Acadebi, Kenya Büyükelçiliği işbirliğinde üniversite öğrencilerini Afrika'dan dünya turuna çıkaracak.