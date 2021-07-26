E-ticarette Yeni Akım: P-ticaret

Dizi film ve sinema karakterlerine ilişkin eşyaların satışı e-ticarette yeni bir trend haline geldi. Netflix'in sevilen orijinal yapımlarına ilişkin ürünleri yeni açtığı e-ticaret platformunda satışa sunmaya başlaması, sektörde yeni bir akım başlattı.