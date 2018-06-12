E3 2018'den En Heyecan Verici 10 Xbox Oyunu
Microsoft'un E3 2018'de Xbox için tanıttığı müthiş oyunlar hangileriydi?
Microsoft, bu seneki E3'ü hiç de hafife almadığını yaptığı tanıtımlarla bize ispatlardı. Xbox'a özel oyunlardan bir sonraki konsoldan ipuçlarına, firmanın tanıtımları bizleri etkilemeyi başardı.
E3 2018'de Xbox için çıkan oyunlardan hiçbirini kaçırmak istemiyorsanız, hazırladığımız bu listeye göz atmadan geçmeyin.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın