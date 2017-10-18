EA, Dead Space'in Geliştiricisini Kapatıyor
EA, bir anlaşmazlık sonrası Dead Space'in geliştiricisi Visceral Games'i kapatmaya hazırlanıyor!
EA'in bir blog yazısı aracılığıyla duyurduğuna göre özellikle Dead Space serisi ile tanınan Visceral Games stüdyosu "yavaşlayacak ve kapanacak." Stüdyo, Uncharted'tan Amy Hennig'in liderliğinde isimsiz bir Star Wars aksiyon-macera oyunu üzerinde çalışmaktaydı.
Visceral'ın yaklaşan kapanması ile beraber bu Star Wars oyunu EA Worldwide Studios'a aktarılacak ve projenin liderliği EA Vancouver'dan bir ekibe geçecek. Duyuruda kullanılan dilden anlaşıldığı kadarıyla EA, Star Wars projesinin ilerlediği yönden memnun değildi ve bunu değiştirmeyi planlamaktaydı.
Star Wars oyununun planlanan orijinal 2019 yayım tarihi de oyunun ilerlediği yön ile beraber değişmiş durumda ve EA, ilerleyen zamanlarda yeni bir zaman çizelgesi duyuracağını söylüyor. Kısacası oyunun tamamen baştan geliştirilmesine başlanmasından önce uzun bir erteleme ile karşı karşıya olduğumuz söylenebilir.
Dead Space serisi dışında Visceral'ın ilginç bir oyun grubuna geliştiricilik yaptığı söylenebilir. Bu listenin içerisinde Dante's Inferno, üçüncü Army of Two oyunu, The Sims 3 için bir ek paket ve en son olarak da Battlefield Hardline yer alıyor.
Ancak görünene göre EA, Visceral kadrosunun tamamı ile yollarını ayırmayı planlamıyor ve firma, "ekipten mümkün olduğunca fazla kişiyi diğer proje ekiplere kaydırma çalışmasının ortasında" bulunuyor.
Levent Öztürk
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