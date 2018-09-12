EA, "Gereksiz Sansür" Tepkilerine Yanıt Verdi!
Electronic Arts, Battlefield V sunucularındaki gereksiz sansür uygulamasına dair eleştirileri yanıtladı!
Geçtiğimiz Mayıs Ayında Battlefield V tanıtıldıktan sonra birçok sebepten dolayı eleştirilerin odağı olmuştu. Oyun, çoğu diğer yapımın kaçındığı İkinci Dünya Savaşı konusuna değinmesi ve savaşın en ön saflarında kadınlardan oluşan birlikleri ortaya koyma çabası ile çok konuşuldu.
Şimdi ise Battlefield V, eleştiri oklarına "gereksiz sansür" tepkileri ile hedef oldu. Birkaç gün önce beta aşamasına giren Battlefield oyun odaları, görünüşe göre bazı kelimeleri "gereksiz yere" sansürlüyor. Örnek olarak, "DLC", "lag", "laggy", "Titanfall" ve "defend" bu kelimelerden sadece birkaçı. İlginç bir nokta ise, "DLC" kısaltmasının tek başına kullanılması sansürlenmesine neden olurken, "free DLC" şeklinde kullanıması sansüre sebep olmuyor. Ayrıca, saldırgan davranışlar niteleyen kelimeler de yasaklanırken, "Nazi", "Jews", "White Man" ve "nuts" gibi kelimelerle birlikte aynı yapı içerisinde kullanılmaları sansüre takılmıyor.
Neden bu kadar mantık çerçevesinden ayrı bir filitre kullanıldığı belirsiz, Ancak EA Topluluk Menajeri Jeff Braddock bu duruma olan tepkileri şu sözlerle yanıtladı:
"Battlefield V Açık Beta sürümüne katılımınızdan dolayı gerçekten heyecanlıyız, ve Beta sürümü ile getirdiği yeniliklerden umarız memnunsunuzdur.
Oyun içinde kullanıcılara yönelik saldırganlık ve oyunbozanlığın önüne geçmek için bir filtre de getirdiğimiz yeniliklerin arasında.
Bununla birlikte, bu filtrelerin saldırgan nitelik taşımayan "DLC" gibi metinleri saldırgan ibarelerle birlikte (elbette ki bunlara bir örnek vermeyeceğim) sansürlediği yönünde şikayetler aldık.
Lütfen bu filtrenin oyunun diğer yönleri ile birlikte yapım aşamasında bir çalışma olduğunu hatırlayın. Bu geri bildirimleri filtrenin hassaslığını tekrardan ayarlamak suretiyle oyun ile ilgili konuşmaları sansürlememesini sağlamak için dikkate alacağız.
Sağlıklı bir tartışma ortamı oyunumuzu geliştiren bir kuvvet, ve bunun önüne geçmeyi asla istemeyiz.
Sohbet filtresi ile ilgili sorunlarınızı bize ilettiğiniz için teşekkürler, bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."
Battlefield V, 20 Kasım'da tüm kullanıcılar için yüklemeye sunulacak. O zamana kadar dileğimiz Electronic Arts'ın sağlıklı bir sohbet ortamı oluşmasına engel olan bu filtreyi geliştirmesi. Bunun dışında, Battlefield V Beta Sürümü ayrıca bazı bölgelerdeki verimsiz performansından dolayı da eleştirilerin odağı oldu. Bunun da önümüzdeki aylarda çözülmesi de temennimiz.
Doğan Kürşat Aktaş
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