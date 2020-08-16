EA'den Yeni Devrim: EA Access ve EA Origin, EA Play Adında Birleşiyor

Electronic Arts, Origin Access ve EA Access'i tek isimle bir araya getiriyor. 2 hizmet bundan sonra EA Play adıyla anılacak. Peki, değişim ne zaman yaşanacak ve EA Play kullanıcılara neler sunacak, Origin hesaplarını nasıl etkileyecek?