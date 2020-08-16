EA'den Yeni Devrim: EA Access ve EA Origin, EA Play Adında Birleşiyor

Electronic Arts, Origin Access ve EA Access'i tek isimle bir araya getiriyor. 2 hizmet bundan sonra EA Play adıyla anılacak. Peki, değişim ne zaman yaşanacak ve EA Play kullanıcılara neler sunacak, Origin hesaplarını nasıl etkileyecek?

  • Ercan Uğurlu
EA Access ve EA Origin, EA Play Adında Birleşiyor

Electronic Arts, 2 hizmetini tek isimle birleştirme kararı aldı. EA'in yaptığı açıklamaya göre Origin Access ve EA Access hizmeti bundan sonra tek çatı altında yola devam edecekler. Yeni yapının adı "EA Play" olarak belirlenirken, yeni servis oyun severlere yeni avantajlar da getirecek.

18 Ağustos gününden itibaren geçerli olacak olan isim değişikliği ile mevcut Origin Access ve EA Acces hizmetlerine abone olan kullanıcılara daha fazla avantaj sağlanacak. Oyuncular daha fazla özel içeriğe sahip olacakken, kütüphanede yer alacak olan oyunlarda yüzde 10 indirim elde edebilecekler. Öte yandan EA Play ile beraber üyeler ekstra özel içerikler ve oyunlara erken erişim fırsatları da kullanıcılara sunulacak.

EA Play, 2 farklı tarife ile kullanıcılara sunulacak. Oyun severler EA Play Basic'e 4.99 Dolar, EA Play Pro'ya ise 14.99 Dolar aylık ücretlerle sahip olabilecekler.

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