EA'nın Sınırsız Oyun Hizmeti Açılıyor
Oyun devi EA, aylık veya yıllık ücret karşılığında sınırsız oyun sunduğu hizmetini başlatıyor!
EA, sınırsız PC oyunu üyeliği hizmetini önümüzdeki hafta başlatıyor. 30 Temmuz Pazartesi açılacak olan hizmet, ayda 14,99 dolara veya yılda 99,99 dolara malolacak.
EA'nın yıllık 29,99 dolarlık Origin Access adlı bir oyun indirme hizmeti zaten var. Benzer şekilde Xbox One için de EA Access planı sunuluyor. Ancak bu hizmetlerde yeni oyunların "kasanıza" ulaşması ve oynanabilir hale gelmesi için birkaç ay beklemeniz gerekiyor. Örneğin FIFA 18, bu hizmetlerde hala oynanabilir hale gelmiş değil. Bununla birlikte yeni Origin Access Premier, her EA oyununu çıkmadan beş gün önce indirmeye izin veriyor.
Yeni hizmet, oyuna "sahip olmaya" çok önem vermeyen ve çıkar çıkmaz oynamak isteyenlerin ilgisini çekebilir. Bu hizmet, FIFA, Battlefield, Madden gibi oyunlarını her yıl yenileyen EA için özellikle uygun görünüyor. 14,99 dolarlık aylık ücret sayesinde emin olmadığınız oyunları test etmeniz de daha kolay olabilir. Örneğin Battlefield V'in kısa sayılabilecek tek oyunculu modunu hemen bitirmeyi veya Anthem'i uzun süre oynamamayı düşünüyorsanız, bir aylığına Origin Access Premier'e üye olabilir ve 45 dolar tasarruf ederek hizmetteki tüm oyunlardan faydalanabilirsiniz. Origin Access'in son zamanlarda Warner Bros'un Batman Arkham gibi başka yayımcıların oyunlarını da eklemeye başladığını söyleyelim.
Zeynel A. Öztürk
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