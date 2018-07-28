EA'nın Sınırsız Oyun Hizmeti Açılıyor

Oyun devi EA, aylık veya yıllık ücret karşılığında sınırsız oyun sunduğu hizmetini başlatıyor!

EA'nın Sınırsız Oyun Hizmeti Açılıyor

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