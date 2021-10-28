EarFun Air Pro 2 True Wireless İnceleme

Bu bölümde uygun fiyata ANC'li ve rekabetçi kulak içi kablosuz kulaklık arayanlar için bir çözüm olabilecek EarFun Air Pro 2'den bahsedeceğiz, kulaklığı yakından inceleyeceğiz. Markayı hiç tanımayanlar için EarFun'dan bahsederek başlamak doğru olacak.
EarFun, 2018 yılında Çin'de kurulan oldukça genç ve tutkulu bir firma. Birbirinden ilginç kulak içi kulaklıklarıyla kısa sürede dikkat çeken firma, Edifier ile yaptığı iş birliği neticesinde geliştirdiği Air Pro modelinin başarısının üzerine, aynı modelin 2'inci neslini de müzik tutkunlarıyla buluşturdu. Bu da elimizdeki, şu küçük cihaz oluyor.
Air Pro 2, bir önceki neslin aksine oldukça akışkan, daha "ince" bir tasarıma sahip. Sadece parlak siyah renkte üretilen model oldukça hoş duruyor ancak kulağa oturma anlamında biraz kafanızı karıştırabilir. Yanlış anlamayın, öyle kulaktan falan düşmüyor, hareket halinde de düşecekmiş endişesi yaratmıyor, yerinde sağlam duruyor. Fakat diğer taraftan da "sanki kulağa tam olarak oturmuyormuş" hissi alıyorsunuz başlarda ama bu kısa sürede geçiyor. Bu durum, kulaklığın tasarımından kaynaklanıyor. O nedenle karar vermeden önce yakından görmeniz iyi olacaktır. Öte yandan tasarımla ilgili çok beğendiğimiz kısım fazlasıyla hafif olması. Bu hafifliği sayesinde oldukça rahat ediyorsunuz.
EarFun bu modelde 10mm'lik Titanyum kompozit sürücüler kullanmış. Kulaklığın üzerindekilerle beraber farklı boyutlarda 6 set kulak lastiği de geliyor, haliyle size en uygun olanı rahatlıkla bulabilirsiniz.
Tabii ürünün en önemli özelliklerinden birisi de aktif ses kesme (ANC) özelliğine sahip olması. EarFun, QuietSmart 2.0 olarak adlandırdığı bu ANC teknolojisiyle 40db'e kadar dış ses kesmeyi başarabildiğini söylüyor ve performansı bu sınıf için oldukça yeterli. Fakat tabii ki harikalar beklemeyin, fakat farkı kullandığınızda anlayabiliyorsunuz. Ayrıca Ambient Mode seçeneği de var bu sayesinde dilediğinizde dış sesleri de duymanız mümkün. Bu modlar arasında geçiş yapmak için sol kulaklığa dokunup parmağınızı iki saniye orada tutmanız yeterli.
Ürünün bize göre en büyük eksisi bir uygulama desteğine sahip olmaması. Bu elbette maliyeti düşüren bir seçim ve Air Pro 2'nin dokunsal yüzeyleri de hiç fena çalışmıyor. Sadece sesi artırmak için basılı tutmak yerine tek tek basmanın gerekmesi çok konforlu bir seçim olmamış. Evet, sesi açmak için sağ kulaklığa tek tek dokunmanız, kısmak için de aynı işlemi sol kulaklık üzerinden yapmanız gerekiyor. Hızlı basarsanız bu defa şarkılar arasında geçiş yapacağınızdan her dokunuş arasında biraz beklemeniz gerekiyor. Ayrıca elinizi sağ dokunsal yüzeyde tuttuğunuzda telefonun sesli asistan hizmeti açılıyor.
Peki, EarFun Air Pro 2'nin ses performansı nasıl? Cihazın üzerindeki mikrofonlar üzerinden çağrıları cevaplayabildiğinizi ve mikrofon performansının hiç fena olmadığını söylememiz gerek. Çağrıları cevaplamak için iki kulaklığa birden aynı anda dokunmak çok rahat sayılmaz ama buna da alışıyorsunuz.
Gelelim müzik kalitesine ki burada genelde iyi şeyler söyleyeceğiz. Air Pro 2'nin EQ desteği olmaması ve ürünün flat EQ'sunu çok beğenmemiş olmamız dışında, ürünün tiz ve midlerde başarılı olduğunun, yüksek seslerde distorsiyona düşme eğiliminin düşük olduğunun ve bass doğruluğunun da son derece iyi olduğunu söylememiz gerek. Kulak içi bir kulaklıktan beklenebileceği üzere sahnesi kuvvetli değil. Ama keşke, keşke uygulama desteği de olsaydı.
Devam edecek olursak , Air Pro 2'nin In Ear Detection teknolojisinin de oldukça iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Bir kulaklığı çıkarttığınızda ikisi birden durduğu için tek kulaklık takılı müzik dinleme işini unutun; eğer bir yandan müzik dinlemek ve aynı zamanda dışarıyı da duymak istiyorsanız kulaklığı Ambient Mode'a alabilirsiniz.
Air Pro 2, ayrıca IPX5 uyumlu rezistansı da sadece basit su sıçramalarını değil, bir yönden gelen tazyikli suyu da engelleyebiliyor. Bu da her ne kadar bu iş için yapılmasa da spor ve yağmurlu hava yürüyüşlerini bir problem olmaktan çıkartıyor.
Sizden kulaklıkla ilgili gelebilecek sorulardan birine de peşinen yanıt verelim: Air Pro 2'de çoklu eşleşme desteği yok, yani aynı anda iki cihaza birden bağlanamıyor. Diğerine bağlanmak için cihazların birindeki bağlantıyı kesmeniz şart.
Peki, pil ömrü nasıl? EarFun bu model için tam şarjda 7 + 27 saat (şarj kutusuyla) şarj ömrü iddiasında bulunuyor. Ben yüksek sesle müzik dinleyen biriyim ve 6 saatlik dayanıma ulaşabildim ki bu da gayet başarılı bir sonuç.
Şarj kutusu ile kısa aralıkla şarj ederek durumu kurtarabilmeniz de güzel bir detay. 10 dakika şarjla 2 saate yakın müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu arada , şarj kutusunun kapağı biraz ince yapıda tasarlanış. Bu nedenle fazla hor kullanımı kaldıramayabilir.
Sonuç
Gelelim sonuca. EarFun Air Pro 2, genel olarak değerlendirdiğimizde aslında oldukça başarılı bir ürün. Tabii ki gördüğümüz en iyi ANC performansını sunduğunu söyleyemeyiz, fakat fiyat çerçevesindeki sınıf içi modellere baktığımızda kabul edilebilir bir dengede durduğunu söylemesi zor değil. Fakat Honor Earbuds 2 Lite'ın da karşısında önemli bir rakip olduğunu hatırlatmak lazım.
Hafif tasarımı ve ses kalitesi ile güzel bir seçenek olmuş ve bunu rekabetçi bir fiyatla beraber sunması da ciddi bir alternatif olmasını sağlıyor. EarFun Air Pro 2'yi şu an piyasada 599 TL fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Tabii ki önümüzdeki dönemde değişebilir, zira her şeyin fiyatı artıyor.
CHIP Online Notu: %85
+ ANC desteği
+ Dokunsal kontroller iyi çalışıyor
+ Fiyatı uygun
+ Hafif ve konforlu
+ Uzun pil ömrü
- Uygulama desteği yok
- Çoklu eşleşme desteği yok
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