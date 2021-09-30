Easycep, Türkiye'nin En Büyük Yenilenmiş Telefon Mağazasını Açtı

Yenilenmiş elektronik cihaz alım satımında yenilikçi çözümlerle öne çıkan Easycep, ilk fiziksel mağazasını Beşiktaş'ta açtı. Easycep, yenilenmiş garantili elektronik cihaz satışının yanı sıra müşterilerinin mevcut cihazlarını da hem internet sitesi üzerinden hem de fiziksel mağazadan en iyi tekliflerle satın alan Türkiye'deki tek platform olması ile dikkat çekiyor. Satın alınan bu cihazlar gerekli bakım ve onarım işlemlerinin ardından testleri de tamamlanarak tüm fonksiyonları yüzde 100 çalışır şekilde ve 1 yıl Easycep garantisinde yeniden satışa sunuluyor.
MAĞAZA YATIRIMLARINA DEVAM EDECEĞİZ
Şimdiye kadar internet üzerinden gerçekleştirdikleri cihaz alış ve satış işlemlerinde kurdukları uçtan uca sistemle yüksek bir müşteri memnuniyeti yakaladıklarını söyleyen Easycep CEO'su Mehmet Akif Özdemir, "Yenilenmiş telefonlara olan talep hem dünyada hem de ülkemizde giderek artıyor. Yaptığımız iş, müşterilerimiz için akıllı alışveriş tercih yapmasını sağlamanın yanında doğal kaynakların verimli kullanımı açısından da büyük önem arz ediyor. Sunduğumuz yenilikçi alışveriş deneyimi ve şeffaf iş süreçlerimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Açılışını yaptığımız Beşiktaş mağazamız ile büyümemizi sürdürürken sektörümüzün de büyümesine öncülük ediyoruz. Çok yakın zamanda Anadolu Yakası'nda da bir mağaza açacağız. Ardından Ankara ve Aydın başta olmak üzere diğer illerimizde de mağaza açılışlarımıza devam edeceğiz" dedi.
SÜRECİ ŞEFAFLIKLA YÜRÜTÜYORUZ
Yenilenmiş cihaz alım ve satımında en önemli konunun güven olduğunun altını çizen Özdemir, "Satmak istediğiniz telefonu İstanbul içinden ücretsiz kuryeyle, İstanbul dışından da ücretsiz kargo ile bize ulaştırdığınızda tamamen dijitalleşmiş bir sistemle inceliyor ve değerinde teklif veriyoruz. Müşterilerimizin cihaz satarken de alıken de Easycep'i en güvenilir platform olarak görmesi için tüm süreçleri şeffaflıkla yürütüyoruz. Yenilenmiş telefon pazarının en güvenilir ve lider markası olma vizyonuyla sektörü ileriye taşıyacak yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Easycep.com adresini ziyaret edenler ellerindeki telefon ve tabletler için hızlıca yaklaşık bir teklif alabiliyor ve satışta olan yenilenmiş garantili cihazları kolayca satın alabiliyor.
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