EBA TV Yayınları Yeni TRT Uygulaması İle Televizyonlarda!

Uzaktan eğitim EBA TV yayınları yenilenen TRT uygulaması ile LG TV'lerde!

EBA TV Yayınları TRT Uygulaması ile LG TV'lerde!

LG Electronics (LG), çocukları bir süre daha evlerinden eğitim alacak tüketicilerine destek oluyor. LG Smart TV platformundaki yenilenen TRT uygulaması ile LG TV kullanıcıları ilk, orta ve lise eğitimlerinin uzaktan eğitim yoluyla verildiği EBA TV yayınlarını canlı olarak takip edebiliyor, kaçırdıkları dersleri diledikleri zaman tekrar izleyebiliyorlar. Üstelik bu içeriklere LG'nin kullanıcı dostu Smart TV arayüzü ve hareket sensörlü Sihirli Kumanda'sı ile hızlı ve kolayca erişebiliyorlar.

Kullanıcıların EBA TV yayınlarına ulaşmak için tek yapmaları gereken Smart TV özellikli LG TV'lerindeki LG Uygulama Mağazası'ndan yeni TRT uygulamasını ücretsiz olarak indirmek ya da mevcut uygulamayı güncellemek. EBA TV yayınlarının yanı sıra yenilenen TRT uygulamasında kullanıcıların kaçırdıkları veya yeniden izlemek istedikleri sevilen TRT dizileri, kültür-sanat, müzik, spor, eğlence programları, çocuklar için hazırlanan özel içerikler ve canlı yayınlar da bulunuyor.

Smart TV uygulaması dışında EBA TV kanallarını uydu yayını üzerinden izlemek isteyen tüketiciler TKGS uyumlu LG TV'lerinde kanal güncellemesi yaparak Türksat 4A uydusu üzerinden ilgili hizmeti alabiliyorlar.

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