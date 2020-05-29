Edge'in İçinden Sürpriz Çıktı: SkiFree'den Esinlenen Bir Edge Surf Oyunu

Microsoft'un web tarayıcısı Edge, geçen sene kasımda bünyesine bir mini oyunu dahil ettiğini duyurmuştu. Çevrim dışı olarak oynanabilen bu oyun, Ignite 2019 öncesinde bir sürpriz yumurta olarak sunulmuş, ardından Insider'lara şubat sonunda açılmıştı.
Microsoft, aylar sonra mini oyunu Edge'e kalıcı olarak eklediğini duyurdu. 83.0.478.37 sürümünden itibaren tarayıcıya eklenen oyuna edge://surf adresinden veya cihazınız çevrim dışı olduğunda ulaşılabiliyor. İnternet bağlantınız olmadığında, sizi bu oyuna yönlendiren bir bağlantı ekrana geliyor.
Dalgalar arasında engellere çarpmadan ilerlemeye çalıştığınız oyun, 1990'ların SkiFree oyununa oldukça benziyor ancak bu oyunda kar yerine suda gidiyorsunuz. Oyunda kalp gibi öğelerle canınızı artırıp, diğer öğelerle hızlanabiliyorsunuz. Oyunun ayarlar menüsünde klasik, süreli ve zig-zag modu olmak üzere üç farklı mod bulunuyor.
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