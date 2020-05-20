eFootball PES 2020 İçin EURO 2020 Güncellemesi Çok Yakında Geliyor

Fiziksel spor müsabakaları bir bir iptal edilirken, eFootball PES 2020 oyuncuları, en azından sanal ortamda EURO 2020 deneyimi yaşayabilecek. İşte eFootball PES 2020 için sunulacak EURO 2020 güncellemesi ve çıkış tarihi.