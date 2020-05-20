eFootball PES 2020 İçin EURO 2020 Güncellemesi Çok Yakında Geliyor

Konami, COVID-19 Koronavirüs salgını öncesinde, ilkbaharda eFootball PES 2020 için bedava bir Euro 2020 güncellemesi sözü vermişti ve bu güncellemenin 30 Nisan'da hazır olması gerekiyordu. Daha sonra Avrupa Futbol Şampiyonası bir yıl ertelendiğinde, bu güncelleme de süresiz olarak ertelemişti. Neyse ki artık her şey netleşti ve Konami, birkaç değişiklik yaptığını ve Euro 2020'nin PlayStation 4, Xbox One ve PC için 4 Haziran'da hazır olacağını duyurdu.
DLC, 55 milli takımın tamamını, Wembley ve Saint Petersburg stadyumlarının detaylı modellerini içerecek. UEFA Euro 2020 oyuncuları, temalı maç günleri ve diğer oyun içi etkinlikler halen planlanıyor. Resmi Turnuva'nın Takımı ise yayımlanmayacak. Konami, resmi Euro 2020 final topunu Haziranın sonlarında oyuna eklemeyi planlamıştı ancak artık 4 Haziran yayımı ile beraber, o da eFootball PES 2020'ye eklenecek.
Kısacası her ne kadar yeşil sahalarda düzenlenecek gerçek bir Avrupa Şampiyonası'nı bu yıl içerisinde izleyemeyecek olsak da, eFootball PES 2020, bu özlemimizi biraz olsun gidermeye aday.
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