Efsane Ferrari'ye rekor açık artırma fiyatı!
Bir dönemin efsanesi olan nedir Ferrari modeli, düzenlenen açık artırma sonrasında büyük bir rekora imza attı!
1962 model bir Ferrari 250 GTO, geçtiğimiz günlerde Monterey, Kaliforniya'daki RM Sotheby etkinliğinde 48.4 milyon dolara ulaşarak açık artırmada satılan en pahalı otomobil oldu. Kırmızı coupe, her biri benzersiz olarak üretilen 36 araçtan biriydi.
Kemerinde 1960'lardaki rekabetçi kariyeri boyunca ulusal şampiyonluk ve birkaç büyük galibiyet bulunduran etkileyici bir yarış geçmişine sahip olan bu araç, tarihi yarış pistinde de unutulmaz bir simgeydi.
Satılan otomobil, inanılmaz bir şekilde, çoğu yarış otomobilinin aksine asla bozulmamış ve onarılmamıştı.
Eski Microsoft yöneticisi Greg Whitten'ın 2000 yılından beri sahip olduğu araç, açık artırma sonrasında ismini vermeyen biri tarafından satın alındı.
Satış fiyatı, 2014 yılında benzer bir otomobilin ulaştığı 38 milyon dolarlık açık artırma rekorunu kırdı. Ancak, başka bir GTO'nun daha bu yıl içerisinde 70 milyon dolarlık özel bir satışta el değiştirdiği söyleniyor...
Levent Öztürk
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