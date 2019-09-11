Efsane Filmin Yeniden Çekimi Geliyor!

Türkiye'de 1997 yılında gösterime giren ve hem ülkemizde, hem de dünyada büyük başarı yakalayan efsane film, yeniden çekiliyor...

  • Barış Terun
Face-Off'un Yeniden Çevrimi Geliyor!

John Woo'nun bol ödüllü filmi Face-Off, 1997'de ülkemizde de gösterime girdi. Yönetmenliğini John Woo'nun yaptığı; baş rollerde ise Oscar ödüllü Nicholas Cage, Oscar ödüllü John Travolta gibi  isimlerin yer aldığı yapım, 250 milyon dolar seviyesinde gişe hasılatı elde etti; bir de Oscar ödülüne layık görüldü. Kısacası ülkemizde Yüz-Yüze ismiyle gösterime giren yapım, her açıdan başarılı oldu.

Ve şimdi, Face-Off da Hollywood'un yeniden yapım radarına takıldı. Baş rollerde eski oyuncuların yer alıp almayacağını bilmiyoruz. Yapımcı stüdyo bu konuda, kendince haklı nedenlerle ketum davranmayı tercih ediyor. "Yeni" Face-Off'un ne zaman gösterime gireceği de, "şimdilik" belirsizliğini koruyor.

Ancak yapımın yönetmen ve yapımcı kadrosu ortaya çıktı: Dedective Pikachu ve  The Cloverfield Paradox'tan tanıdığımız  Ozen Uriel, filmin senaryosunu yazmak üzere görevlendirildi. Neal Moritz (Fast and Furious), ve orjinal Face-Off'tan tanıdığımız David Permut bu isme destek olacak. 

Kısacası yeni br Face-Off'un gelmekte olduğu kesin. Ama detayları öğrenmek için beklemek zorundayız...

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