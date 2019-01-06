Efsane İsim, Yıllar Önce Apple'da Çalışmış!
Bugün gerçek bir TV efsanesi olarak anılan önemli ismin, henüz meşhur olmadan önce Apple için çalıştığını biliyor muydunuz?
Dünyaca ünlü The Simpsons isimli çizgi film serisini duymayan, bilmeyen yoktur. Ama bu çizgi film hakkında çok az bilinen bir gerçek daha var: Simspons'ın yaratıcısı ve çizeri Matt Groening, henüz Simpsons'ı ortaya çıkartmadan önce, bir süre için de olsa Apple'da çalışıyordu. Mac kullanıcıları için bir broşürün resimlerini çizen ve hazırlayan Groening 1989 yılında Apple'da görev almış.
İçerisinde The Simpsons mizahı da barındıran çizimlerin, Apple severlerin ve Matt Groening'in hayranlarının oldukça ilgisini çekeceğine eminiz. Broşürün tamamını sizin için galerimizde bir araya getirdik...
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