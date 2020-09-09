Efsane Oyun Doom'u, Hamilelik Testinde Çalıştırdılar

1993'ün birinci kişi nişancı (FPS) oyunu Doom'un farklı elektronik cihazlarda çalıştırılması yeni bir şey değil. Oyunu çalışmadığı cihazların sayısının azaldığının bir işareti mi bilmiyoruz, ancak Kaliforniyalı programcı Foone Turing, Doom'u bir hamilelik testinde çalıştırmayı başardı.
Turing, bunun için cihazın işlemcisini ve ekranını değiştirdi, dolayısıyla cihazın sadece gövdesi kaldı. Yine de oyunun 128x32 piksellik bir ekranda çalıştırılması etkileyici. Muhtemelen daha etkileyici olan ise oyunda ilerleyip düşmanları öldürmenin hala ilgi çekici olması.
Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.
But as I explained then, it wasn't really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.
Well, now it is. It's Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv— foone (@Foone) September 7, 2020
Orijinal oyunun geliştiricilerinde biri olan John Romero'nun Turing'in ilk çalışmalarını Twitter'da takdir etmesi ve "Kesinlikle inanılmaz!" demesi ise gözlerden kaçmadı.
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