"Efsane" Zararlı GandCrab Emekli Oluyor!

Bir buçuk yıldır aktif olan ve çok fazla kullanıcının canını yakan GandCrab fidye yazılımının geliştiricileri, artık emekli olmak istiyor!

20 Haziran 2019 10:00

Levent Öztürk