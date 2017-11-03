Efsaneler, Brand Week Istanbul'da Buluşuyor!
Iron Maiden'in pilot ve iş adamı solisti Bruce Dickinson'dan Apple'ın kreatif direktörü Ken Segall'a efsaneler, Brand Week Istanbul'da buluşuyor!
İş ve markalar dünyasının bugünü ve geleceğini buluşturan "Yılın En İlham Veren Haftası" Brand Week Istanbul, bu yıl beşinci kez "Legends" temasıyla düzenleniyor. Apple'ın kreatif direktörü ve bestseller yazar Ken Segall, Facebook'un Küresel Kurumsal Pazarlama Başkan Yardımcısı Sarah Personette, kült metal grubu Iron Maiden'in pilot ve iş adamı solisti Bruce Dickinson, iki Grammy ödüllü tasarımcı ve sanat yönetmeni Stefan Sagmeister, besin fütüroloğu Dr. Morgaine Gaye gibi dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen efsane liderler, 6 – 10 Kasım 2017 tarihleri arasında "Brand Week Istanbul" kapsamında ilk kez Zorlu PSM'de ağırlanacak.
Pazarlama ve iletişim endüstrisindeki dünyanın en yaratıcı isimlerini, fikirlerini ve işlerini buluşturmayı hedefleyen, Türkiye'nin en büyük marka ve pazarlama buluşması olan ve bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan Brand Week Istanbul; son yıllarda bir ekonomi ve finans merkezi olarak hızla yükselen İstanbul'u, sahip olduğu büyük potansiyelle bir yaratıcılık üssü olarak konumlandırıyor.
Brand Week Istanbul'da iş ve markalar dünyasının bugünü ve geleceğini buluşturan konferansların yanı sıra sergiler, yarışmalar, gösterimler, workshop'lar ve eğlenceli birçok etkinlik de yer alacak.
Yılın En "Yıldızlı" Haftası
Dünyadan ve Türkiye'den birçok önemli isim Brand Week Istanbul'a konuk olarak, fikirleri ve markalarıyla değişim yaratmak isteyenlere ilham kaynağı olacak. Brand Week Istanbul'un 2017 konuşmacıları arasında pazarlamadan teknolojiye, sanattan tasarıma kadar birçok alanda fark yaratan isimler yer alıyor.
Yılın En "Rekabetçi" Haftası
Brand Week Istanbul, bu yıl on ikincisi düzenlenecek Felis Ödülleri'ne de ev sahipliği yapacak. Yılın en rekabetçi haftasında, medyadan dijitale, markalı içerikten PR'a 17 farklı bölümde, 406 farklı kategoride en yaratıcı fikirler ödüllendirilecek.
Yılın En "Sevilen" Haftası
Kaçırılmayacak bir "networking" fırsatı sunan Brand Week Istanbul, Türkiye'nin en sevilen markaları özel sergisi ve Lovemarks Ödül Töreni'ne de ev sahipliği yapacak. Yaratıcı iletişim çalışmaları ile tüketicilerin kalbini fetheden markalar ödüllendirilecek.
Brand Week Istanbul'un diğer efsane konuşmacıları:
- BRUCE DICKINSON - İş Adamı, Pilot ve Iron Maiden Grubunun Solisti
- KEN SEGALL – Apple'ın Efsanevi Kreatif Direktörü, Bestseller Yazar
- STEFAN SAGMEISTER – Sagmeister & Walsh'ın Kurucu Ortağı, Grammy Ödüllü Tasarımcı
- DR. MORGAINE GAYE – Besin Fütüroloğu ve Bellwether Direktörü
- SARAH PERSONETTE – Facebook'un Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
- ANSELMO RAMOS – DAVID Agency, Kurucu Ortak ve Kreatif Başkan
- SEAN COHAN - International and Digital Media, A+E Networks, Başkan
- ROBIN COURAGE – Made on the Isle of Wight Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı
- DANIEL GRANATTA – Fütürist, Yaratıcılık & İnovasyon Danışmanı
- ALİ POYRAZOĞLU – Devlet Sanatçısı, UNICEF İyi Niyet Elçisi
- PROF.DR. JOHN DEIGHTON – Harvard Business School Öğretim Üyesi
- PROF.DR. RUSSELL BELK – York Üniversitesi Kraft Foods Pazarlama Bölüm Başkanı
- TOM GOODWIN – Zenith, İnovasyon Sorumlu Başkan Yardımcısı
- JEB BLOUNT – Satış ve Liderlik Mentoru, Sales Gravy CEO'su ve Yazar
- BARON JOHN BIRD – The Big Issue Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni
- DAVE TROTT – Reklamcı ve Yazar
- CEM YILMAZ – Komedyen, Aktör, Film Yapımcısı
- ALİ POYRAZOĞLU – Devlet Sanatçısı, UNICEF İyiniyet Elçisi
- MARK HAMILTON – Facebook MEA Bölgesinden Sorumlu Pazarlama Müdürü
- JEAN-FRANÇOİS MİGNOT – L'Oreal Dijital Dönüşüm Direktörü
- DR. DAVID A. EDWARDS – Harvard Üniversitesi ve Wyss Enstitüsü Öğretim Üyesi
- BENOIT VANCAUWENBERGHE- 20Something Kurucu Ortağı ve Kreatif Direktörü
- LUKE WILLIAMS – Qualtrics Müşteri Deneyimi Direktörü
- YEKTA KOPAN - Master of Ceremony, Seslendirme Sanatçısı, Televizyon Sunucusu
- DR. RAMESH SRINIVASAN – UCLA Öğretim Üyesi, Digital Cultures Lab Kurusucu
- AARON SHAROCKMAN – PolitiFact Genel Müdür
- NEVZAT SAYIN – NSMH, Kurucu - İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı, Kurucu Üyesi
- OYA CANBAŞ – Bayer, Tüketici Sağlığı İngiltere Ülke Müdürü
- SERDAR ERENER – Reklamcı
- SAFFET EMRE TONGUÇ - Tarihçi, Seyahat Yazarı ve Profesyonel Rehber
- MARKUS SPILLER - UX/UI Accenture Interactive Delivery, Orta Avrupa Başkanı
- SIMON WASSEF - R/GA Londra, Strateji Direktörü
- JONATHAN FERRAR - OCHRE ROCK LTD, Kurucu ve CEO
- KATIE ERBS - Google, EMEA Bölgesi, Platformlar, Görüntülü Performans Reklam Ürünleri Direktörü
- CÜNEYT ASAN - Günaydın Restoranlar Zinciri'nin Kurucusu ve Ortağı
- WEERA SAAD - Facebook, MEA Bölgesi Creative Shop Direktörü
- ALİ BATI - Leo Burnett Bucharest, Kreatif Başkan
- MURAT KANSU - Microsoft Türkiye, Genel Müdür
- FUAT KEYMAN - İstanbul Politikalar Merkezi, Direktör
- DİDEM DİNÇER BAŞER - Garanti Bankası, Genel Müdür Yardımcısı
- JAMIE GRAHAM – TEAM Marketing, CEO
- ÇAĞLA ŞIKEL – Model, Oyuncu, Sunucu, YouTuber
- ALİ GÜLTİKEN – Beşiktaş'ın Efsane Futbolcusu
- METİN TEKİN - "Sarı Fırtına" Lakablı Efsane Beşiktaşlı Futbolcu
- NAZAN SOMER - Yapı Kredi Perakende Bankacılık, Genel Müdür Yardımcısı
- MAREK RUDEK – Nielsen İnovasyon Shop Direktörü
- WAYNE DEAKIN – AKQA, Kreatif Başkan
- JEAN-FRANÇOIS MIGNOT - L'Oréal, Dijital Dönüşüm Direktörü
- RUPERT YOUNGER - Oxford Üniversitesi, Direktör
- FEYYAZ UÇAR - "Bay Gol" Lakablı Efsane Beşiktaşlı Futbolcu
- JORD NİKOV – JANDL, Yaratıcı Dijital Direktör
- MARK HAMILTON - Facebook, MEA Bölgesinden Sorumlu Pazarlama Müdürü
- HAILE OWUSU – Mashable, Baş Veri Bilimcisi
- FABIO MANCONE - Lombard Odier, CBO ve Genel Müdür Yardımcısı
- DAVOR BRUKETA - Bruketa & Zinic OM, Kreatif Direktör
- CASPAR LEE – YouTuber ve Influencer
- PATRY JORDAN - YouTuber ve Influencer
- HAYLA GHAZAL - YouTuber ve Influencer
- ERGUN GÜMRAH – Goodworks İletişim Danışmanlığı, Ajans Başkanı
- JENK OZ – iCoolKid Ltd. Kurucu ve CEO
- SAID BAAGHIL – Marka ve Pazarlama Danışmanı, Yazar
- MEHMET SEZGİN – myGini, Inc. Kurucu ve CEO
- NÜZHET ALGÜNEŞ – BPN Istanbul CEO
- AHMET GÜLÜM – Sportsnet Group Yönetim Kurulu Başkanı
- FRANK T. LEENDERS – FIBA Medya ve Pazarlama Hizmetleri, Genel Direktör
- MIKE LORENC – Google, Biletleme, Spor ve Canlı Etkinlik Bölüm Başkanı
- DOÇ. DR. KAAN VARNALI – İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, 4play Yönetim Kurulu Üyesi
- PROF. DR. KEREM RIZVANOĞLU – Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, Xedzone Kurucu Ortağı
- İRFAN GÜRVARDAR – eBay Turkey, GittiGidiyor Kullanıcı Deneyimi Stratejileri ve Proje Geliştirme Müdürü
- AKAN ABDULA – FutureBright Research Kurucu ve Yönetici Ortağı
- İHSAN ÖZÇITAK – Deeper Yönetici Ortak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu Öğretim Üyesi
- DR. AYBİL GÖKER – Habitus Research Kurucu Ortak
- BEDİZ EKER – Y&R Istanbul Strateji Planlamadan Sorumlu Başkan
- ALEMŞAH ÖZTÜRK – 4129Grey CEO
- PROF. DR. ZEHRA ÇATALTEPE – tazi.ai Kurucu Ortak
- DR. TANJU ÇATALTEPE - tazi.ai Kurucu Ortak
- KINA DEMİREL – Migros Pazarlama İletişimi ve CRM Direktörü
- OĞUZHAN CANIM – Askıda Ne Var, Kurucu
- ARMAN ACAR – Unite.ad Genel Müdür
Brand Week Istanbul'un biletleri biletix.com üzerinden satışta. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için brandweekistanbul.com adresine göz atabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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