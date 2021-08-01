Ege Denizi'nde art arda depremler: 12 saatte 131 sarsıntı

AFAD verilerine göre bu sabah Datça açıklarında sabah saat 07.31'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu depremin ardından 4,3, 4,2 ve 3,7 büyüklüğünde 3 deprem ölçüldü. İçişleri'nden 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili yapılan açıklamada ise olumsuz bir ihbarın olmadığı belirtildi.
Son 12 saatte 131 deprem
AFAD açıklamasına göre Ege'de 12 saatte 131 deprem ölçüldü. Açıklamada, "Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5,5 en küçüğü 0,8 olan 131 deprem meydana gelmiştir. Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi Başkanlığımız tarafından 7/24 takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de 4,5 ve bugün saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
?? Ege Denizi Datça Açıkları depremleri hakkında;
??" Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5.5 en küçüğü 0.8 olan 131 adet deprem meydana gelmiştir.
??Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi Başkanlığımız tarafından 7/24 takip edilmektedir. " pic.twitter.com/vi0bZcacyZ— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2021
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