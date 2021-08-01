Ege Denizi'nde art arda depremler: 12 saatte 131 sarsıntı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bu sabah saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. AFAD, Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5,5 en küçüğü 0,8 olan 131 deprem ölçüldüğünü duyurdu.