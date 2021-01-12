Eğer Bir Tavuğu Yeteri Kadar "Döverseniz", Gerçekten Pişer mi?

YouTube'da yeni bir akım daha... Fizik yasaları gereği böyle bir şeyin mümkün olacağını düşünenler, tavukları ilginç bir yöntem kullanarak pişirmeye çalışıyor...