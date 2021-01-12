Eğer Bir Tavuğu Yeteri Kadar "Döverseniz", Gerçekten Pişer mi?

YouTube'da yeni bir akım daha... Fizik yasaları gereği böyle bir şeyin mümkün olacağını düşünenler, tavukları ilginç bir yöntem kullanarak pişirmeye çalışıyor...

Tokatlayarak tavuk pişirmek

Reddit'te bir süre önce birisi bir soru sormuştu: "Eğer kinetik enerji termal enerjiye dönüştürülürse, onu pişirmek için bir tavuğa ne kadar tokat atmam gerekir?" Aslında ilk bakışta aptalca gibi görünse de, bu sorunun aynı zamanda internetin duyduğu en ilginç sorulardan birinin bu olduğu kesin. Bir fizik yüksek lisans öğrencisi olan Parker Ormonde de üşenmeden bu sorunun cevabını aradı ve sonucu Facebook'ta duyurdu.  

Facebook'ta "Fizikçi bir arkadaşınız olarak, bunu birkaç varsayımla hesaplamaya karar verdim. Kinetik enerji ile termal enerji arasındaki dönüşüm 1 / 2mv2 = mcT formülü ile hesaplanıyor.  Ortalama insan eli yaklaşık 4 kg ağırlığındadır, ortalama tokat 11 m/s hıza, ortalama bir tavuk eti 1 kg ağırlığa ve 2720 J/kg özgül ısı kapasitesine sahiptir. Tavuğu pişmiş olarak kabul etmemiz için tavuğun 205 dereceye ulaşması gerekir. Başlangıç ısımızı da 0 derece olarak kabul edelim" diyen Ormonde, sonucu şöyle açıklıyor: "Bir tavuğu tek bir tokatta pişirmek için, 1665,65 m/s hızla tokatlamanız gerekeceği sonucuna vardım. Ortalama 1 tokat 0,0089 santigrat derece sıcaklık artışına neden oluyor. Yani, bir tavuğu pişirmek için ortalama 23.034 tokat atmanız gerekli."

Kısacası teoride pişirmenin mümkün olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Ama pratikte, bir tavuğa bu kadar fazla tokat atmayı becermeniz biraz zor. Dahası, tavuğun bu kadar darbe sonrasında, daha pişemeden darmadağın olacağı gerçeği de var.

Dediğimiz gibi, bu konu internette gerçek bir akım haline gelmiş durumda. Parker Ormonde de bunu deneyen tek kişi değil. Test amacıyla bir makine kuranlar bile var. Tavuğu tokatlayarak pişirme hakkında ilginç bir video izlemek istiyorsanız, aşağıdaki YouTube videosuna göz atabilirsiniz:

How Many Slaps does it Take to Cook a Chicken?How Many Slaps does it Take to Cook a Chicken?
How many slaps does it take to cook a chicken? I built a chicken slapper robot to find out. Man has pondered this question for ages, or at least for the past couple years. Ever since someone asked this question on reddit, numerous youtube channels have sought the answer, including the likes of Unus Annus, MrBro, and the OG chicken slapper Jake Sing. After two years without a satisfying answer, I decided to finish this thing once and for all. Enjoy. Thanks for watching! Got questions? Leave 'em in the comments, I really do read them all! Join our crack team of engineers on Discord! If you want to help support these videos, please consider pledging a couple bucks on patreon: Special thanks to my biggest patreon supporters: Zac Zabel Sandra Hurlbert Music from Epidemic Sound #realitycheck #science #theydidthemath

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